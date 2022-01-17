В Санкт-Петербурге задержали художника, слепившего на Марсовом поле инсталляцию в виде кучки дерьма: фото

Художника обвинили в осквернении мемориала инсталляцией из снега.
В понедельник, 17 января, российского художника Ивана Волкова из Москвы, изваявшего из снега фекалии длиной несколько метров на территории Марсового поля в Петербурге, задержали правоохранители.
Об этом сообщает местное издание "Фонтанка".
В отношении задержанного художника, которого поместили в следственный изолятор, открыли уголовное производство из-за надругательства над телами умерших и местами их захоронения. Ему грозит штраф до 40 тысяч российских рублей (около 500 долларов США) или арест до трех месяцев.
"Волков умышленно, цинично, аморально, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернив место захоронения умерших", - сказано в уведомлении правоохранительных органов.
Снежную инсталляцию в виде кучки дерьма художник создал на Марсовом поле еще 14 января. Как свидетельствуют публикации в его Instagram, он часто использует снег для создания своих инсталляций, в которых присутствует тема хоррора и человеческого стула. Об идейном замысле своей фекальной инсталляции художник Волков не сообщал.
Напомним, ранее полиция Санкт-Петербурга задержала двух подростков, опубликовавших в соцсети Instagram провокационные фотографии на фоне собора Спаса на Крови.
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