В Саудовской Аравии десятки верблюдов исключили из конкурса красоты из-за ботокса

Призовой фонд за самого красивого верблюда составил 66 миллионов долларов.

В Саудовской Аравии предприняли самые масштабные в истории "репрессивные меры" против верблюдов-участников конкурса красоты на фестивале короля Абдул-Азиза.

Об этом сообщает Daily Mail.

Более 40 верблюдов были отстранены от конкурса красоты после того, как десятки животных получили ботокс, подтяжку лица и укрепляющие мышцы гормоны. Ботокс, подтяжки и другие косметические операции строго запрещены. В этом году жюри использовали специальные технологии для обнаружения фальсификаций. Позже сообщили, что владельцы также понесут наказание за попытку обмана, но неизвестно, какое именно.

Призовой фонд за самого красивого верблюда составил 66 миллионов долларов. Мошенники используют косметические процедуры, чтобы обмануть судей, которые определяют победителя на основе формы головы, шеи, горбов и позы верблюдов.

Конкурс верблюжьей красоты — часть фестиваля, в который входят верблюжьи бега, продажи и другие мероприятия, на которых собираютс тысячи верблюдов-дромадеров. В Саудовской Аравии стремятся сохранить роль верблюда в бедуинских традициях и наследии королевства. Разведение верблюдов - многомиллионная индустрия, и подобные мероприятия проводятся по всему региону.

На фестиваль съезжаются туристы со всего мира, его посещают более 100 тыс. людей в день. Здесь есть продуктовые киоски и сувенирные магазины, детский зоопарк с самыми высокими и низкими верблюдами в мире и музей с песочными скульптурами верблюдов в натуральную величину.

Есть также палатки для дегустации верблюжьего молока и просмотра текстиля из верблюжьей шерсти, а также планетарий, показывающий, как арабы ездили на верблюдах по пустыне, руководствуясь звездами.

Напомним что восемь верблюдов и лама разгуливали по улицам Мадрида после ночного побега из цирка.

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