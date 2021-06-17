В Саудовской Аравии незамужним женщинам разрешили самостоятельно жить и путешествовать

В апреле 2021 года жительницы Саудовской Аравии поделились в твиттере опытом сексуальных домогательств со стороны опекунов и призвали к отмене дискриминационного закона.

Правительство Саудовской Аравии позволит незамужним, разведенным и вдовам жить и путешествовать самостоятельно, без разрешения опекуна.

Как сообщает The Independent, ранее за условиями проживания и перемещениями женщин следил предназначен человек — отец, брат, сын или другой родственник.

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"Взрослая женщина имеет право выбирать, где жить. Опекун может заявить о ней только в том случае, если у него есть доказательства, подтверждающие, что она совершил преступление", — уточняют в документе.

Поправке предшествовал указ 2019 года, который позволил жительницам страны выезжать за границу без разрешения опекуна. Согласно постановлению, паспорт должен быть выдан любому гражданину, который достиг 21-летнего возраста и подал заявку. Это лишает опекуна возможности принимать решения за женщину. Жительницы Саудовской Аравии также получили право оформлять опеку над несовершеннолетними детьми, регистрировать брак, развод и лично получать официальные документы.

Напомним, США признали причастность принца Саудовской Аравии к убийству Хашогги, однако решили не наказывать его. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в 2018 году одобрил спецоперацию по захвату и убийству журналиста Washington Post.

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