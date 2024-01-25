В Саудовской Аравии открыли первый алкогольный магазин за более чем 70 лет

В Саудовской Аравии впервые за более чем 70 лет открылся алкогольный магазин, являющийся дальнейшим шагом по социальной либерализации в некогда ультраконсервативном королевстве, где расположены самые святые места ислама.

Об этом пишет AP.

Хотя магазин в столице Эр-Рияде предназначен только для дипломатов-немусульман, он появился в связи с тем, что упорный наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман стремится сделать королевство туристическим и деловым направлением в рамках амбициозных планов по постепенному освобождению экономики от зависимости от сырой нефти.

Магазин расположен рядом с супермаркетом в дипломатическом квартале Эр-Рияда, сказал дипломат, поделившийся информацией на условиях анонимности, чтобы обсудить социально чувствительную тему в Саудовской Аравии. В среду дипломат прошелся по магазину, охарактеризовав его как высококлассный магазин беспошлинной торговли в крупном международном аэропорту.

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По словам дипломата, в магазине пока что есть спиртные напитки, вино и только два сорта пива. Сотрудники магазина просили у покупателей предъявить дипломатические удостоверения и положить мобильные телефоны в сумку, находясь внутри. По словам дипломата, приложение для мобильного телефона позволяет покупать по квотной системе.

Официальные лица Саудовской Аравии не ответили на запрос о комментариях по поводу магазина.

Однако открытие магазина совпадает с публикацией англоязычной газеты Arab News, принадлежащей государственной Saudi Research and Media Group, о новых правилах, регулирующих продажу алкоголя дипломатам в королевстве.

В заявлении говорится, что эти правила призваны "ограничить бесконтрольный импорт этих особых товаров и спиртных напитков в составе дипломатических партий". Правила вступили в силу 22 января, сообщает газета.

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В течение многих лет дипломаты имели возможность импортировать спиртные напитки через специальную службу в королевство для потребления по дипломатическим соображениям.

Те, кто не имел доступа в прошлом, покупали спиртные напитки у бутлегеров или варили спиртные напитки самостоятельно у себя дома. Однако Госдепартамент США предупреждает, что арестованным и осужденным за употребление алкоголя могут грозить "длительные тюремные сроки, большие штрафы, публичные порки и депортация".

Напомним, употребление алкоголя считается харамом или запретом в исламе. Саудовская Аравия остается одной из немногих стран мира, где запрещен алкоголь, рядом со своим соседом Кувейтом и Шарджей в Объединенных Арабских Эмиратах.

Саудовская Аравия запретила алкоголь с начала 50-х годов. Тогдашний король Абдель Азиз, монарх-основатель Саудовской Аравии, прекратил продажу этого товара после инцидента в 1951 году, когда один из его сыновей, принц Мишари, в состоянии алкогольного опьянения убил из дробовика британского вице-консула Сирила Усмана в Джидде.

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После Исламской революции в Иране в 1979 году и нападения боевиков на Великую мечеть в Мекке правители Саудовской Аравии вскоре приняли ваххабизм, зародившуюся в королевстве ультраконсервативную исламскую доктрину. Были приняты строгие гендерные различия, запреты на управление автомобилем женщинами и другие меры.

При принце Мухаммеде и его отце, короле Салмане, в королевстве были открыты кинотеатры, позволено женщинам водить машину и проводились большие музыкальные фестивали. Но политические высказывания и инакомыслие по-прежнему строго криминализированы, возможно, под угрозой смертной казни.

Пока Саудовская Аравия готовится к реализации проекта футуристического города под названием Неом стоимостью 500 миллиардов долларов, распространяются сообщения о том, что алкоголь можно будет подавать на пляжном курорте. Однако чувствительность остается. После того, как в 2022 году чиновник предположил, что "алкоголь не исключен" в Неоме, через несколько дней он больше не работал над проектом.

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