В Саудовской Аравии женщина родила пять пар близнецов: все младенцы на удивление здоровы

В Саудовской Аравии женщина родила пять пар близнецов: все младенцы на удивление здоровы

Роженица находилась под наблюдением врачей в военном госпитале.

В военном госпитале имени короля Салмана в городе Табук на северо-западе Саудовской Аравии медики приняли естественные роды у 34-летней женщины, родившей сразу пять пар близнецов.

Об этом сообщает местное издание Saudi Gazette.

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За несколько недель беременная женщина находилась под наблюдением бригады медиков в больнице, которую называют одной из крупнейших в стране. Об успешных родах сообщили в Twitter Министерства обороны Саудовской Аравии, в ведении которого находится больница.

فريق طبي بمستشفى الملك سلمان لـ #القوات_المسلحة بالشمالية الغربية ينجح في إة https://t.co/PFkpIgOZk3 pic.twitter.com/5wXSpIn8tT — وزارة الدفاع (@modgovksa) January 12, 2022

Как отмечается, естественным путем женщина родила 10 младенцев, вес каждого из них составляет от 950 до 1100 граммов. Несмотря на это, медики констатировали, что все пять пар близнецов родились совершенно здоровыми. Как только малыши наберут вес, их выпишут из больницы.

Напомним, ранее история о жительнице ЮАР Госиаме Ситхоле (Gosiame Sithole), якобы родившей десять детей за один раз, оказалась фейком.

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