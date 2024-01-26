В селе родился теленок-мутант с "человеческой головой": местные бьют тревогу (фото)

У него голова примерно такой же формы и размера, как у ребенка, передние конечности похожи на человеческие руки, а кожа бледно-розового цвета.

Озадаченные местные жители небольшого села в Таиланде тыкают друг в друга пальцем, поскольку на свет появился теленок-мутант с "человеческой головой".

Об этом пишет Daily Star.

Странный на вид теленок родился на ферме, но прожил недолго. Однако люди распустили слухи об интересном свидании между человеком и животным.

Теленок-мутант / Фото: Jam Press

Но ученые быстро опровергли эти слухи, объяснив, что человеческая ДНК слишком отличается от бычьей, чтобы создать какое-нибудь потомство, мутантное или нет.

Теленок-мутант / Фото: Jam Press

Но несмотря на научные данные, некоторые селяне продолжают верить в противоположное: "Это наполовину ребенок", "Я должен спросить, возился ли кто-нибудь с коровой?", "Голова похожа на человеческую". На что в ответ получили следующее: "Многие люди верят в это, потому что читают слишком много ерунды", "Вот почему говорят, что образование очень важно".

Это произошло после того, как в начале января козленок с "человеческим лицом" ошеломил жителей села в Индии. Животное стало местной сенсацией, и фермер по имени Лалчанд рассказал, что козленок не может пить молоко матери и его нужно кормить из бутылочки. Ветеринары считают, что странный внешний вид обусловлен дефицитом кальция, из-за которого голова приобрела необычную форму. Они также полагают, что шансы на выживание животного невелики.

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