На поселок упал таинственный космический мусор: люди напуганы "концом света" (фото)

Крестьяне были шокированы, увидев упавшее с неба в Кении 500-килограммовое кольцо из частично обгоревшего металла.

Об этом пишет Metro.

Космический мусор, диаметром около двух метров, с громким звуком упал в Мукуку, округ Макуэни, между столицей Найроби и прибрежным городом Момбаса.

Ни одно строение не было повреждено и никто не пострадал, но это испугало жителей села, которые видели или слышали падение 30 декабря.

Одна женщина рассказала новостному сайту Tuko: "Я шла по своим делам, когда мы услышали громкий взрыв, который не смогли расшифровать. Затем металлический предмет упал и издал еще один звук, испугав нас".

В селе упал таинственный космический мусор / Фото: Х

Другой сказал: "Я услышал то, что подумал, что это был взрыв, когда он приземлился здесь! Ду! Ду! Ду! Я спросил: "Это конец света сегодня?". Я был шокирован, потому что было так солнечно, без намека на дождь. Надеюсь, наши лидеры расскажут нам, что это был за объект и почему он упал именно здесь".

В селе упал таинственный космический мусор / Фото: Х

Происхождение предмета еще не определено, но Кенийское космическое агентство считает, что это отделяющееся кольцо ракеты-носителя.

В заявлении говорится: "Такие объекты обычно предназначены для того, чтобы сгореть при входе в атмосферу Земли или упасть над необитаемыми территориями, например, над океанами".

Агентство заявило, что это "единичный случай", но увеличение количества космических путешествий повлекло за собой рост количества космического мусора, падающего на Землю. В связи с этим растет обеспокоенность относительно общественной безопасности.

Напомним, в прошлом году выброшенный с МКС космический мусор пробил дом мужчины. Он также чуть не задел ребенка.

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