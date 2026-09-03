В селе в Черниговской области вдруг раскупили все дома: почему возник такой спрос

В селе Хриповка раскупили все дома

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На фоне постоянных обстрелов и вынужденного переселения людей с приграничных территорий Черниговской области село Хриповка переживает настоящий строительный бум. За последние три года здесь полностью раскупили частный жилищный фонд — новых владельцев нашли более 30 домов, а цены на недвижимость выросли вдвое.

Об этом пишет «Вестник Ч».

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В селе Хриповка раскупили все дома: как это произошло

Как рассказал староста села Александр Ткаченко, в Хриповке уже совсем не осталось свободных домов. Последний порядочный дом выставили на продажу за 5 тысяч долларов и мгновенно продали.

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Из доступных вариантов поблизости остались всего два дома в соседней Пивневщине по 2 тысячи долларов, но покупателям придется дополнительно оплатить 10–12 тысяч гривен за переоформление документов, предостерегает Александр.

До всплеска спроса на сельские дома каждый здесь стоил около 2000 долларов. А теперь качественное здание с газом и централизованной водой оценивают в 5 000-7 000 $, а дома без подведенного водоснабжения — от 4 000 $.

Жилье покупают как частные лица, так и сама Городнянская община для внутренне перемещенных лиц. Всего в двух селах округа зарегистрировано 67 переселенцев — это жители Харькова, Сум, Херсона, а также пограничных сел Черниговской области.

Поскольку государственная программа компенсаций в 500 тысяч гривен здесь не работает из-за риска возобновления боевых действий, местные власти разработали собственную систему закупки социального жилья. По словам секретаря Городнянского городского совета Светланы Бельской, людей из опасного приграничья переселяют в южные, более безопасные населенные пункты. Община купила людям уже 20 домов.

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«Покупает городской совет. То есть этот дом — коммунальная собственность. Он находится на обслуживании городнянского ЖЭКа. Люди живут 10 лет на правах аренды. Затем оформляют документы, и дом переходит в частную собственность», — объясняет Александр Ткаченко.

Поскольку в селе много переселенцев, благотворительные фонды здесь охотно работают и делают ВПЛ ремонт — привозят стройматериалы, устанавливают окна и двери, утепляют дома, перекрывают крыши и проводят воду. Мужчина говорит, что в селе домов уже не хватает на программу социального жилья, люди все раскупили.

В селе сразу подскочило количество жителей. Появилось 72 ребенка, и четыре женщины беременны, — хвастаются местные.

«Купили этот дом за семь тысяч долларов. Выскребли все, что было. Сами бы не потянули — дорого. Дочь с зятем помогли. С мужем привезли зерно бройлерам. Трактор пригнали из Мощенки. Зерно — за деньги, предоставленные как грант на хозяйство», — рассказывает переселенка из Мощенки Татьяна Тупик.

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Благотворительный фонд помог семье с окнами, построил рядом пристройку с ванной, другие благотворители поставили теплицу.

Секретарь городского совета Светлана Бельская делится, что такая программа работает в селе уже три года. Деньги на нее берут из местного бюджета. Раз получили помощь от мэра Киева, ведь он — председатель Ассоциации городов Украины.

Поскольку домов в Хриповке уже нет, для ВПЛ покупают домики в Пивневщине и Конотопе.

Ремонт в старом доме: какие могут быть вызовы

Напомним, жительница Днепропетровской области Алина, которая купила старый дом в селе за 8 тысяч долларов, в своем TikTok поделилась опытом его восстановления через год после покупки.

Она показала обновленное жилье и дала главный совет потенциальным покупателям — заранее подготовить немалый бюджет. Женщина подчеркнула, что низкая стоимость сельского дома обычно свидетельствует о его плохом техническом состоянии, поэтому требует больших финансовых вложений и крепкого здоровья.

Алина призналась, что совмещать постоянную работу с уходом за домом оказалось сложно, особенно в теплое время года из-за непрерывного потока сельских дел. Кроме того, она заметила, что реализовать все замыслы быстро почти невозможно. По ее словам, во время ремонта обязательно возникают непредсказуемые трудности и сюрпризы, к которым просто невозможно подготовиться заранее.

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