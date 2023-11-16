В селе впервые за 30 лет родился ребенок – фото

В итальянском высокогорном селе Тиццола впервые за 30 лет родился ребенок.

Об этом сообщает quotidiano.net.

Малыш появился на свет 6 ноября в семье Симоны Альбертини и Томаса Ричелди. Родители мальчика переехали в село, где на тот момент проживало всего 23 человека, в 2016 году. Теперь население Тиццолы – 26 человек.

Ребенка назвали Акселем в честь лидера культовой рокгруппы Guns N' Roses Эксла Роуза.

Симона Альбертини и Томас Ричелди с новорожденным сыном / Фото: quotidiano.net

41-летняя Симона родом из Апеннин, а отец Томас – из Модены. Они жили и работали в Реджо-Эмилии. Много лет назад они не смогли устоять перед "сильным зовом гор". Они убежали из города и навсегда переехали в Тиццоллу, родную деревню семьи Симоны, и решили жить там, отказавшись от городских удобств. Пара нашла работу в горах: Симона работает в федерации ремесленников, а ее муж – каменщик.

"Теперь, с рождением Акселя, мы больше никогда отсюда не поедем. Поскольку родзала в больнице больше не существует, мы выбрали кесарево сечение, и все прошло хорошо. Выбор было сделано, чтобы избежать риска доставки на машине скорой помощи или вертолете в случае осложнений. Теперь мы довольны этим выбором и Аксель будет расти в горах. Таким образом, в небольшом масштабе мы можем пойти против тенденции демографического упадка в наших Апеннинах: здесь в основном села населены немногими людьми, в основном пожилыми людьми. Нередко происходит празднование столетнего юбилея. Мы абсолютно спокойные, потому что малыш здоров", — прокомментировала мама.

Напомним, жених отменил свадьбу, обнаружив в телефоне любимой переписку с ИИ. Стало известно, что она писала.

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