В семье мужчины родилась первая дочь более чем за 130 лет — фото

С 1885 года в американской семье рождались только мальчики.

Родители из Мичигана, США, Кэролин и Эндрю Кларк родилась дочь Одри.

Появление девочки на свет 17 марта знаменует собой не только новую главу в жизни пары, но и то, что ребенок стал первой дочерью, родившейся в семье со стороны Эндрю за более чем 130 лет.

Об этом пишет goodmorningamerica.com.

Согласно записям семьи мужчины, с 1885 года рождались только мальчики.

"Это стало огромным сюрпризом для всех нас", – прокомментировал радостное событие Эндрю.

Фото: goodmorningamerica.com

Кэролин призналась, что слышала эту историю десять лет назад, когда начала встречаться с Эндрю, и не совсем поверила своим ушам.

"Я попросила его родителей подтвердить эту информацию, и они сказали: "О, да, у нас не было девочки по прямой линии". У него были дяди и двоюродные братья, у которых были девочки, но в его родословной не было ни одной", – поделилась она.

Пара сообщила, что в 2021 году у них случился выкидыш, поэтому появление на свет Одри было особенным.

Фото: goodmorningamerica.com

В сентябре супруги пригласили семью на вечеринку, где откусили печенье, чтобы узнать пол ребенка. Начинка оказалась розовой.

Фото: goodmorningamerica.com

"Когда мы узнали, что беременные, нам, честно говоря, было все равно, будет ли у нас мальчик или девочка на тот момент. Мы просто были благодарны за то, что беременны, и просто молились за здоровую беременность и здорового ребенка. Это была просто вишенка на торте, что это была девочка", — добавила она.

Напомним, 39-летняя женщина влюбилась в лучшего друга своего сына-подростка. Она призналась, что хотела бы с ним переспать.

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