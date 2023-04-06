В семье мужчины родилась первая дочь более чем за 130 лет — фото

С 1885 года в американской семье рождались только мальчики.
Родители из Мичигана, США, Кэролин и Эндрю Кларк родилась дочь Одри.
Появление девочки на свет 17 марта знаменует собой не только новую главу в жизни пары, но и то, что ребенок стал первой дочерью, родившейся в семье со стороны Эндрю за более чем 130 лет.
Об этом пишет goodmorningamerica.com.
Согласно записям семьи мужчины, с 1885 года рождались только мальчики.
"Это стало огромным сюрпризом для всех нас", – прокомментировал радостное событие Эндрю.
Кэролин призналась, что слышала эту историю десять лет назад, когда начала встречаться с Эндрю, и не совсем поверила своим ушам.
"Я попросила его родителей подтвердить эту информацию, и они сказали: "О, да, у нас не было девочки по прямой линии". У него были дяди и двоюродные братья, у которых были девочки, но в его родословной не было ни одной", – поделилась она.
Пара сообщила, что в 2021 году у них случился выкидыш, поэтому появление на свет Одри было особенным.
В сентябре супруги пригласили семью на вечеринку, где откусили печенье, чтобы узнать пол ребенка. Начинка оказалась розовой.
"Когда мы узнали, что беременные, нам, честно говоря, было все равно, будет ли у нас мальчик или девочка на тот момент. Мы просто были благодарны за то, что беременны, и просто молились за здоровую беременность и здорового ребенка. Это была просто вишенка на торте, что это была девочка", — добавила она.
Напомним, 39-летняя женщина влюбилась в лучшего друга своего сына-подростка. Она призналась, что хотела бы с ним переспать.
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