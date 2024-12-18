В семье впервые за 65 лет родился мальчик: она воспроизвела старую фотографию

В семье четыре поколения девочек.
Семья воспроизвела старую фотографию, чтобы отпраздновать своего внука, первого мальчика, рожденного с их стороны за 65 лет.
Об этом пишет New York Post.
27-летняя Шантель Стоун была сфотографирована вместе с четырьмя поколениями своей семьи в 1997 году, поскольку она была последней в длинной очереди девочек.
Однако теперь Шантель сама родила ребенка – маленького Тео Симпсона, родившегося 26 ноября.
Появление Тео стало важной вехой для бабушки Линдси Стоун, поскольку это первый мальчик с ее стороны с момента рождения ее брата Кевина в 1959 году.
Местная газета East Anglian Daily Times сфотографировала семью, когда родилась Шантель, и они воспроизвели фотографию с младенцем Тео.
Линдси из графства Саффолк, Великобритания, рассказала: "Я помню, как репортер пришел в дом моей бабушки в 1997-м. Аманда сказала: "Возможно, в следующий раз у нас будет мальчик" – а потом у нее родилось еще три девочки!".
На фото 1997 года изображена новорожденная Шантель, которую колышет ее гордая мама Аманда Ли. Также на фото ее бабушка Линдси, прабабушка Джоан Арбон и прапрабабушка Эдит Мэннинг.
Джоан, прабабушка Шантель, теперь продвинулась вверх по иерархической лестнице. Сейчас ей 91 год, как и ее матери в 1997 году, она является матриархом семьи и гордой прапрабабушкой Тео.
По случаю 91-го дня рождения Джоан 14 декабря ее семья посетила ее дома, чтобы отпраздновать с новорожденным.
Стоун сказала: "Это было замечательно. Он такой спокойный маленький малыш, он так хорош. Он очень доволен, как и его родители".
Напомним, в Великобритании новорожденная девочка "стала мальчиком" из-за ошибки. Все попытки супругов исправить ее пока что не закончились успехом.
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