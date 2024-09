В Сеть слили видео, как 63-летний мэр города занимается сексом с двумя женщинами

Мэр Минасу, Бразилия, оказался в центре скандала, связанного с секс-видео, после того, как его якобы сняли на камеру во время группового секса.

Об этом сообщает Need To Know.

63-летний чиновник Карлос Альберто Лерейя был шокирован появлением ролика продолжительностью 7 минут и 11 секунд.

Государственная судебная полиция Гояса проанализировала запись после того, как о ней сообщил один из членов совета. Они установили, что мужчину ласкают "до тех пор, пока не начинается сексуальная активность с женщиной справа, а затем с другой женщиной, которая сначала легла на кровать".

Согласно отчету судмедэкспертов, опубликованному 28 августа, на видеозаписи "не было заметно ни одного монтажа". В переводе отчета, опубликованном на местном новостном сайте Manaus Time, говорится: "Перцептивный анализ последовательности изображений не выявил никаких заметных изменений. Видео представляло логический контекст, без признаков вырезок, вставок, изменения цвета или геометрических несоответствий, связанных с тенями, источниками света, объектами и их отображениями, в дополнение к логической последовательности событий. Перцептивный анализ не выявил никаких сокращений или прерываний в речи или фоновом аудио, в дополнение к идеальной синхронизации с событиями, наблюдаемыми на видео...".

Карлос Альберто Лерейя / Фото: Jam Press

Считается, что видеозапись была сделана на мобильный телефон, который "разместили под столом, сервантом или комодом", что свидетельствует о том, что мужчина, вероятно, не знал о том, что его снимают.

В отчете добавляется: "Над мебелью была наброшена ткань, которая свисала по краям и частично закрывала верхнюю часть видео". Неизвестно, где именно была сделана запись.

63-летний Лерейя баллотируется на переизбрание. Кандидат от Социал-демократической партии Бразилии ранее был депутатом штата и депутатом с правом отсрочки, являющимся эквивалентом члена парламента.

Карлос Альберто Лерейя / Фото: Jam Press

Его соперник Роджер Сибра поднял вопрос об интимном видео. В ответ мэр сказал: "То, что вы делаете со мной – негуманно. Вам должно быть стыдно!".

Бразильское издание O Tempo сообщило, что мэр попросил Сибру вернуться к обсуждению таких вопросов, как здравоохранение, образование и транспорт. Сибра бросил вызов мэру из-за "якобы отсутствия этикета".

Напомним, недавно в Бразилии кандидат в депутаты с колючей проволокой на шее инсценировал собственное похищение. Его разоблачили на лжи.

