Новый тренд похудения

Новый тренд похудения / © скриншот с видео

Курьезы
171
1 мин
Новый тренд похудения

В Сети набирает популярность опасный тренд похудения с пищевой пленкой — видео

Эксперты предупредили о рисках странного похудения.

Юлия Шолудько

В Китае набирает популярность опасный «лайфхак» для похудения: пользователи обматывают рот пищевой пленкой, имитируя процесс жевания, но фактически не проглатывая пищу.

Об этом пишет Oddity Central.

Суть тенденции заключается в том, что полиэтилен вроде бы позволяет «обмануть» мозг — люди кладут пищу в рот поверх пленки, активно жуют, чувствуя вкус и текстуру, а потом все выбрасывают. Приверженцы метода утверждают, что это создает иллюзию сытости без потребления калорий.

Впрочем, эксперты предостерегают: имитация еды не обеспечивает организм энергией и питательными веществами. Напротив, такое поведение может усилить чувство голода, спровоцировать срывы и способствовать формированию расстройств пищевого поведения, в частности булимии и анорексии.

Отдельный риск – попадание микропластика в организм. При жевании полиэтиленовой пленки могут отделяться мелкие частицы, которые вместе со слюной попадают в дыхательные пути и пищеварительную систему. Последствия регулярного потребления микропластика еще активно исследуются, однако ученые уже связывают его с потенциальными воспалительными процессами и другими осложнениями.

Тренд, начинавшийся как странный эксперимент, быстро перерос в вирусное явление с миллионами просмотров и оживленными дискуссиями. Медики отмечают: подобные практики не имеют доказательной эффективности и могут нанести вред физическому и психическому здоровью.

Напомним, действительно ли питье горячей воды утром полезно.

171
