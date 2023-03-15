В Сети появилось первое видео гигантского айсберга размером с Лондон

Британская антарктическая служба (BAS) опубликовала первые кадры массивного айсберга A81.

Он откололся от шельфового ледника Бранта в конце января. Его площадь составляет почти 1550 квадратных километров.

На видео, снятого в воздуха, видна гигантская ледяная глыба.

Сообщается, что это уже второй гигантский раскол в этом районе за последние два года. Он случился через 10 лет после того, как ученые BAS впервые обнаружили увеличение больших трещин во льду.

Ожидается, что A81 поплывет следом предыдущих айсбергов, отнесенных сильным прибрежным Антарктическим течением на запад. Ученые будут продолжать отслеживать и контролировать A81, поскольку он продолжает дрейфовать через море Уэдделла и дальше на север в сторону Южно-Атлантического бассейна.

Напомним, 93-летняя британка связала двухметровую копию Букингемского дворца. На создание модели ушло восемь месяцев и около 100 клубков шерсти.

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