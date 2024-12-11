В Сети высмеяли снимок разыскиваемого преступника, опубликованный полицией — фото

Пользователи придумали немало шуток.
В Сандерленде, Великобритания, полиция разыскивает мужчину, но все смеются над его фотографией.
Об этом пишет Daily Star.
Полиция Нортумбрии разыскивает 26-летнего мужчину по имени Брэдли Финн. "Финн разыскивается в связи с правонарушениями, в том числе нападение и опасное вождение", — говорится в пресс-релизе полиции.
Пост правоохранителей в Facebook собрал более 600 лайков, комментариев и репостов, что может помочь распространить информацию о его поимке.
Дерзкие комментаторы не могли не заметить, что у Финна довольно редкие волосы на голове.
- Вам нужно выдать ордер и на обыск его парикмахера
- Шторм "Дарраг" не был добр к его челке
- Его легко можно было поймать, он явно бегает повсюду задом вперед
- Полиция прочесывает территорию
- Полиция Нортумбрии, я думаю, вы получаете все фотографии ваших недавних преступников и выбираете худшую для публикации! Это фантастическая услуга, которую вы предлагаете! Абсолютно вою здесь с некоторыми из этих комментариев
Хотя в комментариях на Facebook никто не предоставил никакой информации о разыскиваемом, это вирусное сообщение гарантированно привлечет внимание к делу и поможет полиции в его поисках.
Финн или любой, кто считает, что видел его, должен отправить полиции Нортумбрии прямое сообщение в социальных сетях или через форму сообщения на их сайте.
В заявлении добавляется: "Мы хотели бы напомнить людям, что укрывательство разыскиваемого лица является преступлением, и виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности... Вы видели Брэдли Финна? Отправьте нам или воспользуйтесь онлайн-чатом и формами для сообщений на нашем сайте. Если вы не можете связаться с нами таким образом, позвоните 101. Пожалуйста, укажите номер преступления: 124068T/24. Вы также можете связаться с Crimestoppers анонимно по номеру 0800 555 111".
Напомним, недавно беглец пожаловался на копов, использовавших его "похмельное" фото. Он дал новое и был пойман.
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