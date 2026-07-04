В Сети завирусилось интервью "путешественника во времени": что рассказал о судьбе человечества и Третьей мировой

«Путешественник» показал якобы фото из будущего

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Мир всколыхнула история мужчины, называющего себя Александром Смитом. Он утверждает, что является бывшим агентом ЦРУ и участвовал в сверхсекретных правительственных экспериментах в 1980-х годах. По его словам, во время одного из таких тестов его отправили в будущее — в 2118 год. Теперь «путешественник во времени» решил нарушить молчание и предупредить человечество о ожидающих его глобальных переменах.

Детальнее об этом пишет Daily Mail.

Самопровозглашенный «путешественник во времени» выступил с необычным заявлением о том, что он побывал в 2118 году и вернулся с жутким видением будущего человечества.

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Мужчина, назвавшийся Александром Смитом, появился в сером костюме и черном галстуке, в странной маске, похожей на латекс, с большим носом и лысой головой, предупреждая, что «мир, которым мы его знаем, очень изменится».

Среди его поразительных прогнозов были утверждения, что искусственный интеллект однажды будет править планетой, и что небольшой конфликт между США и Северной Кореей перерастет в глобальную войну после того, как Россия встанет на сторону Пхеньяна, а ракеты в конце концов будут запущены, что приведет к тому, что «некоторые могут назвать Третьей мировой».

Смит также утверждал, что ЦРУ владеет передовыми технологиями, которые остаются скрытыми от общественности, включая то, что он назвал секретной машиной времени.

По его словам, представители разведывательного агентства сообщили ему, что он станет первым испытуемым в эксперименте, разработанном для расширения границ «самого пространства и времени».

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Он также утверждал, что правительство США регулярно разрабатывает технологии за десятилетия до того, как они становятся общедоступными, говоря зрителям: «Технологии, которые вы используете сейчас, такие как смартфоны, были разработаны примерно за 30 лет до их фактического выпуска».

Смит настаивал, что общественность «заслуживает знать правду» о том, что происходит за закрытыми дверями, утверждая, что следующий век принесет больше изменений, чем любой другой период в истории человечества.

Интервью, опубликованное на YouTube-канале Apex TV, было впервые опубликовано в 2018 году, но недавно снова появилось в сети, где зрители снова были увлечены его необычными заявлениями.

Смит не предоставил никаких доказательств в подтверждение своих чрезвычайных утверждений, и нет никаких доказательств того, что он работал на ЦРУ, путешествовал по времени или посетил 2118 год.

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По словам Смита, его история началась в 1981 году, когда, по его словам, он уже уволился из ЦРУ и работал местным плотником.

Смит утверждал, что будущее человечества будет сформировано разрушительным конфликтом, который начинается как относительно незначительный спор.

«Путешественник во времени» утверждает, что противостояние в конце концов обострилось после того, как «Россия вскоре приняла сторону Северной Кореи, и напряженность начала расти, и в конце концов были выпущены ракеты».

Хотя он не уточнил, куда упали ракеты, Смит предупредил, что «эффект был не таким, как можно было бы считать желанным».

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Он добавил, что этот конфликт был тем, что «некоторые могут описать как Третью мировую войну», утверждая, что разорение в конечном итоге привели к кардинально другому будущему, в котором «границы начали терять смысл».

Смит утверждал, что в будущем люди развили «любовь и благодарность за жизнь», что отразило у них желание наносить вред друг другу.

Когда он спросил, кто был президентом в 2118 году, Смит ответил, что ему сказали, что «в этом едином мире есть только один лидер».

Согласно его словам, этот лидер был искусственным интеллектом, который, как он утверждал, руководил человечеством лучше, чем любой человек, поддерживая «мир, безопасность, технологический прогресс и все другие важные вещи, которые могут принести пользу нашей жизни как людей».

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Он также описал встречу с человекоподобными работами, которые парили над землей и имели те же права, что и люди.

По словам Смита, роботов «не было невозможно отличить» от обычных людей, кроме того, что у них не было ног, и они зависли на высоте нескольких футов.

Смит утверждал, что технология путешествий во времени существовала за десятилетия до того, как общественность узнала о ней, и предположил, что она станет доступна «начиная с 2028 года» как для коммерческого, так и для некоммерческого использования.

Он далее утверждал, что 2028 год также является «тем самым годом, когда правительство раскрывает существование разумных инопланетян», утверждая, что власти знали об инопланетянах в течение некоторого времени до объявления.

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Одна из самых удивительных деталей касалась того, что Смит описал как имплантат, встроенный под кожу руки робота.

Он утверждал, что устройство было универсальным средством идентификации и оплаты, говоря ему: «Это все», поскольку его можно было использовать для совершения покупок, проверки личности и проведения транзакций.

В своем первом видео, также выпущенном в 2018 году, Смит утверждал, что якобы ЦРУ якобы охотилось за ним после его возвращения из будущего.

Во время съемки он держал фотографию загадочного городского пейзажа, хотя никогда точно не раскрывал, где было сделано это изображение.

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Размытое изображение, казалось, показывало ряд огромных зеленых построек причудливой формы в городе, не похожем ни на одно из существующих сегодня.

«Сегодня я должен кое-что вам показать. Это фото было сделано в 2118 году. Это фото города, по которому я гулял», — сказал он, поднося изображение к камере.

«Я никогда не забуду, когда я сделал это фото. Это было прямо за городом, еще до того, как я туда зашел.

Смит утверждал, что футуристический мегаполис характеризуется наклонными небоскребами с голубым оттенком, летающими аппаратами, двигающимися между зданиями, и нависающим над городом красным небом.

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Он сказал, что фотография была сделана вскоре по прибытии в 2118 году и перед входом в таинственный мегаполис, который он называл «Район 508».

«Это была картина из будущего, которую я смог воспроизвести. На ней было лишь незначительное искажение, вызванное процессом путешествия во времени. Правительство конфисковало оригинальную фотографию, но перед этим они забрали его у меня, мне удалось сделать копию, которую я держал перед вами», — утверждал мужчина.

Старое интервью Смита продолжает привлекать внимание в Интернете, некоторые зрители считают его мистификатором, в то время как другие остаются восторженными его предупреждениями о глобальной войне, искусственном интеллекте и технологиях, которые, по его словам, до сих пор скрываются от общественности.

Напомним, ученые запустили масштабное обновление онлайн-платформы, способной показать, где бы вы жили 320 млн лет назад.

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