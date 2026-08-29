В шаге от трагедии: у самолета взорвалась шина прямо на взлетной полосе

У Boeing 737 лопнула шина перед вылетом / © Pixabay

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В международном аэропорту О’Хара в Чикаго перед вылетом лопнула шина пассажирского самолета American Airlines. Инцидент произошёл 27 августа, когда Boeing 737 двигался по рулежной дорожке перед рейсом в Шарлотту, штат Северная Каролина.

Об этом сообщило издание TVP.info со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и American Airlines.

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По данным авиакомпании, проблема с шиной возникла вскоре после того, как самолет рейса 3280 отбуксировали от места посадки. Пассажиров вывели с борта по трапу, после чего на автобусах доставили в терминал. Никто не пострадал.

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Для выполнения рейса American Airlines предоставила другой самолет. По данным FlightAware, пассажиры прибыли в Шарлотту почти на четыре часа позже запланированного времени.

В авиакомпании принесли извинения за неудобства, вызванные задержкой. FAA сообщило, что проведет расследование обстоятельств инцидента.

Это уже пятый случай, связанный с шинами самолетов, о котором сообщалось в аэропорту Чикаго в течение августа. Точная причина серии таких инцидентов пока не установлена.

Напомним, ранее более 180 пассажиров самолета, следовавшего из Греции в Италию, перед взлетом услышали неожиданное требование капитана. Туристы начали протестовать, но пилот не собирался отступать.

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