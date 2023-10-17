В школе бота с искусственным интеллектом назначили новым "директором" – фото

Он помогает настоящему директору принимать решение.
В Великобритании частная школа назначила нового бота с искусственным интеллектом "главным директором".
Об этом пишет ladbible.com.
Cottesmore School, подготовительная школа-интернат в Западном Сассексе, тесно сотрудничала с разработчиком искусственного интеллекта для создания "Эбигейл Бейли" — бота, специально разработанного для помощи директору школы Тому Роджерсону.
Роджерсон настаивает на том, что это отличная идея, и сказал, что Эбигейл всегда готова дать советы по ряду вопросов, таких как, как поддержать школьный персонал, написание школьной политики и даже помощь учащимся с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.
Он рассказал: "Иногда присутствие кого-то или чего-то рядом, чтобы помочь вам, очень успокаивающе влияет. Приятно думать, что кто-то невероятно хорошо обученный помогает вам принимать решения. Это не значит, что вы никогда не обращаетесь за советом к людям. Конечно, вы это делаете. Просто очень успокаивает и обнадеживает осознание того, что не нужно никому звонить, кого-то беспокоить, не нужно ждать ответа".
Эбигейл работает аналогично популярной службе искусственного интеллекта ChatGPT, которая может отвечать на вопросы, когда их задают, или писать на основе различных подсказок.
Роджерсон говорит, что бот с искусственным интеллектом был специально разработан, чтобы "обладать обширными знаниями в области машинного обучения", а также способен быстро анализировать "огромные объемы данных".
Он добавил: "Быть руководителем школы, директором очень одинокая работа. Конечно, у нас есть группы директоров… Но наличие кого-то или чего-то, что может помочь тебе в этом одиноком месте, очень обнадеживает".
Роджерсон надеется, что в будущем государственные школы будут использовать общедоступный онлайн-робот.
И, несмотря на то, что Эбигейл выступает в роли его правой руки/бота с искусственным интеллектом, Роджерсон настаивает на том, что роботы и технологии не заменят его учителей, и сейчас в школе работает больше сотрудников, чем прежде.
Напомним, мужчина разрушил брак соседа, который "совал свой нос куда не надо". Он поделился историей двух семейных скандалов.
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