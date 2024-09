В школе ученику разрешили идентифицировать себя волком

В Шотландии ученику школы позволили идентифицировать себя как волка.

Подросток страдает "видовой дисфорией" — состояние, когда человек чувствует, что его тело принадлежит не к тому виду.

Говорят, что учителя поддерживают решение подростка быть зверем. Не называющийся местный совет в Шотландии заявил, что школьник принадлежит к группе "фурри" и идентифицирует себя с "образом животного".

Говорят, что все большее число школьников принимают образы лис, драконов, птиц, змей, акул и динозавров. Но один из экспертов сказал, что ученик должен "выйти из этого". Клинический нейропсихолог доктор Томми Маккей сказал: "В науке не существует такого понятия, как "видовая дисфория". Неудивительно, что мы наблюдаем это в эпоху, когда многие люди хотят идентифицировать себя с кем-то другим, чем они есть на самом деле. Сейчас у нас есть совет, который, кажется, принимает за чистую монету то, что ребенок идентифицирует себя как волка, вместо того, чтобы сказать ему выйти из этого состояния и разобраться в себе, что было бы подходом, основанным на здравом уме".

Местные власти заявили, что придерживаются рекомендаций правительства Шотландии GIRFEC (Getting It Right for Every Child – "Правильно для каждого ребенка"). Система благополучия гарантирует, что голоса детей будут услышаны, и помогает им "преодолеть неравенство".

Она также предлагает личную поддержку и "более конкретную поддержку", в частности "работника по благополучию", консультирование и помощь в обучении: "Существует очень мало конкретных указаний по видовой дисфории".

Кристофер Макговерн, глава Кампании за настоящее образование, сказал: "Попустительство и оправдание непослушного поведения, одевая его в псевдомедицинскую терминологию, является очень распространенным среди педагогов по всей Великобритании. Это часть "проснутой", политически корректной индустрии виктимности, которая сегодня определяет образование".

В прошлом году одна школа была вынуждена отказать своим ученикам, идентифицированным как коты, после сообщений о том, что дети "опорожнялись на пол".

В социальных сетях появились заявления о том, что студенты Академии Банффа в Абердиншире хотят быть кошачьими. Местные власти заявили, что эти слухи не соответствуют действительности.

