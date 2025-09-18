В школе ученицу выгнали из класса из-за "слишком короткой юбки"

Кола Гленни с дочерью Перл / © mirror.co.uk

В одной из школ Британии вспыхнул скандал, потому что юбка ученицы 8 класса была на 2 см. короче, чем это разрешено. Когда об этом узнала мать девочки, то забрала ее из учебного заведения.

Об этом пишет mirror.co.uk

34-летняя Кола Гленни говорит, что ее дочь Перл была в истерике после того, как учителя академии Hundred of Hoo якобы провели «военную» проверку длины юбок девушек.

Кола говорит, что в 15 сентября получила звонок от Перл, которая рассказала, что ее целый день держали в изоляции в главном зале, поскольку длина ее юбки была на 2 см короче, чем это разрешено в учебном заведении. Мама забрала дочь из 8 класса и намерена обучать ее дома, пока не найдут альтернативу.

Юбка девочки / © mirror.co.uk

«Они поместили ее в изолятор, потому что ее юбка была слишком короткой, и в это время ей не разрешали есть и пить. Это было ужасно. Она достаточно уверенная в себе девушка, поэтому я никогда не получаю от нее таких звонков. Она была в истерике, я не могла разобрать, что она говорит, поэтому запаниковала», — рассказала мать девочки.

Кола говорит, что если бы она купила дочери большую юбку, то она бы спадала с девочки и ей было бы некомфортно.

«Они всегда были достаточно строгими, но никогда не доставали линейку. Я согласна со строгими правилами относительно формы, поскольку некоторые девушки носят юбки, которые поднимаются выше ягодиц, но если посмотреть на юбку и она не такая короткая, то зачем унижать девушек таким образом», — говорит женщина.

Обеспокоенная мама утверждает, что еще нескольких девочек наказали за длину юбок. По сообщениям, несколько других мам также забрали своих детей из школы.

Она добавила: «Когда я пришла в школу, чтобы забрать Перл, я увидела по меньшей мере 20-30 других девочек, которых также вывели из классов и отвели в школьный холл. Сегодня я получила электронное письмо, в котором говорилось о том, что у ворот измеряют длину юбок, и если они не соответствуют требованиям, девушек отправляют домой. Сейчас они теряют возможность получить образование».

В школе отрицают, что персонал использовал линейки, и утверждают, что предлагали альтернативные юбки и доступ к еде, напиткам и туалету.

Представитель школы заявил: «Академия имеет четкие требования к форме одежды, в частности относительно приемлемой длины юбок. Эти стандарты применяются ко всем ученикам и установлены с целью обеспечения справедливости, последовательности и позитивной учебной среды».

Напомним, в Киеве разгорелся скандал вокруг лицея №109. Директор учебного заведения отличилась тем, что не позволяла ученикам зайти в помещение из-за их внешнего вида. Женщина не пускала в школу как парней, так и девушек, если они были в шортах или капри