В Шотландии "король и королева" ищут вторую жену: какие условия выдвинули кандидаткам

«Король и королева» из Африки. Фото: Jean Gasho/Facebook

В шотландских лесах возле Джедбурга поселились супруги из Африки, которые провозгласили себя «королем и королевой африканской династии». 36-летний Кофи Оффех из Ганы и 43-летняя Джин Гашо из Зимбабве утверждают, что создали собственное «королевство Кубала» и возвращают земли, «украденные у их предков».

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Вместе с ними живет их «служанка» Аснат — 21-летняя американка Каура Тейлор, которая три месяца назад исчезла из Техаса вместе со своим годовалым ребенком. Ребенка власти Великобритании забрали под опеку, тогда как сама Тейлор заявила, что «счастлива со своими королем и королевой».

Супруги носят племенные костюмы, выполняют ритуалы и публикуют в соцсетях видео с танцами и поклонениями. Их первый лагерь выселили местные власти, после чего группа обустроила новое палаточное поселение в лесу.

Ранее Джин Гашо опубликовала статью, в которой объявила о поиске второй жены для мужа. Кандидатки должны были платить до 500 фунтов стерлингов за шанс на брак и проходить медицинскую проверку на девственность. Она подчеркивала, что новая жена должна сама обеспечивать свою жизнь и быть покорной «королю».

Британские медиа сообщают, что супруги потеряли опеку над детьми и имущество, после чего перебрались в Шотландию. В своих видео они называют Оффеха «мессией» и «потомком царя Давида», а королевство Кубала — «землей обетованной».

