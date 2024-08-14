В Шотландии среди леса расположена пирамида, которую называют "чудом природы": что известно о ее появлении

В лесах Шотландского нагорья, на территории имения Балморал, расположена впечатляющая четырехсторонняя пирамида, получившая популярность благодаря социальным сетям. Эта достопримечательность, возведенная из гранита, является одним из одиннадцати построек на территории имения, большинство из которых было построено королевой Викторией.

Об этом пишет Daily Record.

Пирамида, которая раньше была малоизвестной, теперь стала известна как "чудо природы" благодаря социальным сетям, где о ней начали активно говорить. Многие считали, что пирамиды существуют только в Египте, но эта впечатляющая структура доказывает, что чудеса могут быть и в Шотландии. В реальности же это не настоящая пирамида, а каирн — мемориал или памятник, построенный из камней.

Это сооружение является самым большим из 11 памятников, возведенных на территории Балморала королевой Викторией. Она была построена в честь ее мужа, принца Альберта после его смерти в 1861 году. На мемориальной доске написано: "В память о любимом Альберте, великом и добром принце и муже. Сооружен его убитой горем вдовой Викторией".

Кроме этой пирамиды, королева Виктория также построила другие каменные памятники на территории имения, посвященные событиям в жизни ее семьи. В частности, некоторые из них были построены в честь бракосочетания ее детей, таких как Беатрис, Елена и Леопольд.

Туристы, посещающие этот район, могут также осмотреть церковь Крати-Кирк и статую Джона Брауна, верного слуги королевы, с надписью, описывающей его как "больше друга, чем слугу".

Напомним, строительство крупных египетских пирамид в Гизе около 4500 лет назад считается одним из самых значительных достижений в истории человечества. Одним из самых больших вопросов, что вызвало интерес, является то, как большие строительные блоки доставлялись на место строительства.

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