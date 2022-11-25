В Шотландии поисковики с металлодетектором наткнулись на клад стоимостью сотни тысяч евро.

Шотландские археологи занимаются каталогизацией самой масштабной находки на территории страны со времен 19 века. Клад со средневековыми монетами 13-14 веков оценивают в сотни тысяч евро.

Об этом сообщает Daily Express.

На сокровище наткнулись случайно с помощью металлодетектора в селе Данскор (графство Дамфршир) местные жители. Обнаружив огромное количество монет, они не стали скрывать находку, а сообщили о ней ученым.

Теперь здесь работает группа археологов из Национального музея Шотландии. Уже удалось идентифицировать шотландские, ирландские, континентальные и британские серебряники. Артефакты чистят, фотографируют со всех сторон и ракурсов, меряют и взвешивают, описывают

Всего Данскорское сокровище насчитывает 8407 монет.

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Интересно, что его раскопали всего в 20 милях от Балмаги, где в 2014 году было найдено так называемое сокровище Галловея. Это сокровище считается лучшей коллекцией предметов эпохи викингов, когда-либо найденных в Британии, его оценили почти в 2 миллиона фунтов стерлингов.

Согласно законодательству, все ценное или весомое, что находят люди, принадлежит британской короне. В 2022 году только на территории Шотландии было передано 12263 артефактов.

Сотрудники музея говорят, что каждую неделю в среднем получают до 200 ценностей.

Напомним, в Ньюфаундленде (провинция Канады) археологи обнаружили особый артефакт. Здесь обнаружили золотую монету в возрасте сотни лет.

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