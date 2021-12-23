В Шотландии соблазнительные девушки и парни фермеры обнажились для пикантного календаря: опубликованы фотографии

Раздетые фермеры позировали в поле на фоне тракторов и животных.

Шотландские фермеры снялись обнаженными для благотворительного календаря. Соблазнительные представители этой профессии разделись ради помощи людям из сельского хозяйства, оказавшимся в тяжелом положении.

Об этом сообщает Daily Star.

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Девушки и юноши из Клуба молодых фермеров Лотиана и Пиблшира позировали для благотворительного календаря голышом, прикрываясь ковбойскими шляпами и мешками с семенами, на сельскохозяйственной технике и рядом с ней. Вместе с ними снялись коровы и кони.

Все деньги, полученные от продажи, будут переданы в фонд охраны психического здоровья. По словам моделей, они пошли на это, увидев, как проблемы с психикой влияют на людей и общество.

В свою очередь, секретарь клуба Кирсти Барр рассказала, что идея создания календаря возникла еще в январе. Она призналась, что найти желающих среди членов клуба было непросто, но в результате некоторые согласились. Правда, многие девушки чувствовали себя неловко и даже хотели отказаться от участия.

"Сначала все нервничали, но стоило только начать съемку, как пошло веселье: фотограф сумел создать комфортную атмосферу, к тому же мы все дружим между собой", — вспоминает Барр.

dailystar.co.uk

dailystar.co.uk

В общей сложности к съемкам присоединились добровольцы в возрасте от 20 до 27 лет. К тому же снимались не только девушки, но и парни.

Напомним, австралийские пожарные в ноябре выпустили свой знаменитый пикантный календарь, для которого они сфотографировались топлесс. По традиции они позировали с животными.