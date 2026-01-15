ТСН в социальных сетях

Курьезы
492
2 мин

В Шотландии выставили на продажу удивительный остров за низкую цену, но есть серьезное предупреждение (фото)

Эйлеан-а-Шапуйл – шотландский остров с очаровательными видами, остатками замка и дикой природой. Доступ ограничен из-за быстрых приливов и отливов, поэтому покупатели должны быть осторожны.

Кирилл Шостак
Остров Эйлеан-а-Шапуйл, или Остров Кон

Остров Эйлеан-а-Шапуйл, или Остров Кон / © Фото из открытых источников

Впечатляющий остров Эйлеан-а-Шапуйл, или Остров Лошади, расположенный недалеко от полуострова Кнапдейл в Шотландии, выставлен на продажу за 50 000 фунтов стерлингов. Однако потенциальным покупателям сделано строгое предупреждение: доступ на остров из-за быстро меняющихся приливов и отливов опасен для жизни.

Об этом пишет издание Express.

Остров Эйлеан-а-Шапуйл, или Остров Кон / © Фото из открытых источников

Остров Эйлеан-а-Шапуйл, или Остров Кон / © Фото из открытых источников

На шести акрах острова открываются панорамные виды на материк и соседние острова Джура и Айлей. До Эйлеан-а-Шапуйла можно добраться пешком во время отлива или лодки. На территории есть собственный эллинг, остатки замка и живописные природные пейзажи.

Остров Эйлеан-а-Шапуйл, или Остров Кон / © Фото из открытых источников

Остров Эйлеан-а-Шапуйл, или Остров Кон / © Фото из открытых источников

Остров окружают небольшие очаровательные деревни – Кринан, Кернбаан и Тайваллич – популярны среди яхтсменов и туристов. Тайваллич, например, известен своим рыболовным сообществом, ресторанами и местными художниками.

Остров Эйлеан-а-Шапуйл, или Остров Кон / © Фото из открытых источников

Остров Эйлеан-а-Шапуйл, или Остров Кон / © Фото из открытых источников

Среди диких животных острова – лани, орлы и морские свиньи. Sotheby's International Realty называет Эйлеан-а-Шапуйл "исключительным предложением, богатым наследием и природными чудесами".

Остров Эйлеан-а-Шапуйл, или Остров Кон / © Фото из открытых источников

Остров Эйлеан-а-Шапуйл, или Остров Кон / © Фото из открытых источников

Агент по недвижимости отметил: "Этот остров подойдет как для развития регенеративного туризма, так и как частное семейное имение вдали от туристических маршрутов".

Ранее мы рассказывали о небольшом острове в Эгейском море, предлагающем серьезные финансовые стимулы семьям, готовым туда переехать. Сейчас на острове постоянно живут только 24 человека, но в течение летнего сезона население растет до 65 человек.

