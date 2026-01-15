В Шотландии выставили на продажу удивительный остров за низкую цену, но есть серьезное предупреждение (фото)

Остров Эйлеан-а-Шапуйл, или Остров Кон / © Фото из открытых источников

Впечатляющий остров Эйлеан-а-Шапуйл, или Остров Лошади, расположенный недалеко от полуострова Кнапдейл в Шотландии, выставлен на продажу за 50 000 фунтов стерлингов. Однако потенциальным покупателям сделано строгое предупреждение: доступ на остров из-за быстро меняющихся приливов и отливов опасен для жизни.

Об этом пишет издание Express.

На шести акрах острова открываются панорамные виды на материк и соседние острова Джура и Айлей. До Эйлеан-а-Шапуйла можно добраться пешком во время отлива или лодки. На территории есть собственный эллинг, остатки замка и живописные природные пейзажи.

Остров окружают небольшие очаровательные деревни – Кринан, Кернбаан и Тайваллич – популярны среди яхтсменов и туристов. Тайваллич, например, известен своим рыболовным сообществом, ресторанами и местными художниками.

Среди диких животных острова – лани, орлы и морские свиньи. Sotheby's International Realty называет Эйлеан-а-Шапуйл "исключительным предложением, богатым наследием и природными чудесами".

Агент по недвижимости отметил: "Этот остров подойдет как для развития регенеративного туризма, так и как частное семейное имение вдали от туристических маршрутов".

