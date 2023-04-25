В Шотландии женщина проснулась в поезде и была шокирована увиденным: что случилось

Мы все могли когда-то заснули в поезде, но последнее, что ожидали увидеть, когда проснулись, это человек в обнаженном виде, который сидит рядом с вами.

20 апреля в утреннем поезде из Полмонта в Эдинбург (Шотландия) одна из пассажирок проснулась и увидела голого мужчину на сидении рядом с ней.

Об этом информирует издание ladbible.

Сейчас британская транспортная полиция пытается установить личность мужчины на основании того, что он публично демонстрировал себя обнаженным.

Согласно данным полиции, имеющей записи с камер видеонаблюдения инцидента, мужчина, о котором идет речь, был одет в футболку, черные джоггеры и пару ботинок, в которые он переоделся примерно во время рейса Полмонт – Эдинбург-Веверли.

Отмечается, что преступнику было от 65 до 70 лет, он белый, среднего или стройного телосложения, имеет короткие седые волосы и щетину.

В ответ на этот инцидент британская транспортная полиция призывает других, кто подвергся преследованиям или нападениям, сообщить об этом правоохранителям. Также в полиции просят свидетелей событий связаться с нами для получения дополнительной информации.

Напомним, ранее сообщалось, что в США учительница обручилась со своей бывшей ученицей. 56-летняя Мишель Фостер находится в отношениях с 31-летней Моникой Кетчум.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Кривом Роге под стенами городского роддома №1 роженицы утром наблюдали довольно странный перформанс нетрезвого голого мужчины.

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