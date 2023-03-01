В Швейцарии загадочно умерла акушерка любовницы Путина: называла диктатора "отцом России"

В Швейцарии загадочно умерла акушерка, принимавшая роды у вероятной любовницы Путина Алины Кабаевой. Произошло за четыре дня до журналистского расследования о "секретной" семье диктатора.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Родившаяся в СССР Швейцарская врач Наталья Тибо-Кондратьева возглавляла медицинскую бригаду во время рождения тайных детей Владимира Путина с его 39-летней любовницей-гимнасткой Алиной Кабаевой.

63-летняя доктор Тибо скончалась в Швейцарии 24 февраля, за четыре дня до того, как ее роль в жизни диктатора была обнародована на этой неделе в расследовании журналистов "Проекта". В сообщении о ее смерти отмечено, что она была кремирована на следующий день после смерти.

Во вторник независимое издание "Проект" назвало ее акушеркой, которая принимала роды у Кабаевой во время рождения по меньшей мере двоих детей Путина. На фотографии, сделанной на Красной площади 9 мая 2019 года, Тибо сфотографировалась с двумя другими швейцарскими медыками, которые прилетели примерно в это время для оказания помощи во время родов в Кабаевой. Две другие женщины – неонатолог Петра Екатерина Мария Донати-Генет и медсестра Стелла Гизелу.

Фото: mirror.co.uk

Все они работают в клинике Святой Анны в Лугано, где, как сообщалось, Кабаева ранее родила еще одного ребенка в 2015 году. Хотя ранее сообщалось, что Кабаева находилась на попечении сотрудников клиники "Святая Анна", имя акушера не называлось.

Тибо долгое время жила в Швейцарии и в 2020 году в социальных сетях опубликовала сообщение, которое, по всей видимости, намекает на ее знакомство с Путиным.

"Он единственный и неповторимый папа для всей матушки России!!!! Спасибо, что не забыли меня", — написала она.

Тибо также была подругой Лидии Слуцкой, жены российского пропутинского политика Леонида Слуцкого.

Напомним, президент России Владимир Путин вместе с гимнасткой и вероятной мамой его детей Алиной Кабаевой живут в резиденции на Валдае и тратят деньги с кипрского оффшора Ermira Consultants, который является "общаком" для главы Кремля и его окружения.

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