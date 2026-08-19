В Швейцарии строят роскошные бункеры для спасения богачей: сколько стоит место

Бункер в горном массиве

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В массиве Брюниг в Швейцарии началось строительство уникального подземного комплекса для сверхбогатых людей. Защищенный от любых кризисов бункер на глубине более 100 м предлагает миллиардерам безопасность и роскошь за ошеломительную цену.

Об этом пишет Wion.

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Геополитическая нестабильность и экологические угрозы заставляют задумываться о безопасности даже самых богатых людей мира. Швейцарская компания предлагает богатым клиентам радикальный способ защитить имущество и себя — спрятаться внутри массивной альпийской горы в массиве Брюниг вблизи села Лунгерн. Там местные инженеры создают необычный подземный комплекс. Он будет совмещать хранилище ценного имущества, защищенный объект и потенциальное место для проживания во время масштабных кризисов.

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Работы над первыми подземными помещениями стартовали в начале 2026 года после заключения Brünig Mega Safe договоров с первыми состоятельными клиентами. Строительство начальных объектов должно длиться около двух лет.

Сколько будет стоить место в бункере?

Комплекс будет расположен на глубине более 100 м. Он будет состоять примерно из двух десятков специально спроектированных камер, а стоимость доступа к ним будет начинаться ориентировочно от 500 тыс. швейцарских франков (около 27 млн 597 тыс. грн).

Подземные помещения можно использовать для хранения разнообразных ценностей: коллекций искусства, редкого вина, элитных автомобилей, драгоценных металлов и других активов. Благодаря природным условиям внутри поддерживается стабильная температура около 13°C.

Однако проект постепенно вышел за пределы обычного хранилища для дорогих вещей. Разработчики планируют создать модульные жилые блоки, которые можно будет устанавливать непосредственно внутри комплекса. Таким образом подземное пространство можно превратить в частные комнаты, переговорные или представительские залы.

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Защиту объекта обеспечит система многоуровневых контрольно-пропускных пунктов. При масштабной чрезвычайной ситуации владельцы смогут находиться внутри комплекса, изолированного от событий на поверхности.

Часть пространства также будет занимать Brünig Institute — специализированное заведение, ориентированное на тактическую безопасность и подготовку к кризисным ситуациям.

Бункеры в Швейцарии — старая традиция с современным акцентом

Строительство тоннелей и подземных укрытий давно стало частью швейцарской истории. На протяжении десятилетий страна создавала в горах сеть военных крепостей, артиллерийских позиций и бункеров, которые должны обеспечить защиту населения в случае масштабного конфликта.

Brünig Mega Safe фактически переосмысливает эту традицию в современном и значительно более дорогом формате. В отличие от общественных укрытий, новый комплекс ориентирован на частных клиентов с большим состоянием. Они смогут приобрести 99-летнюю аренду помещений, фактически получив долгосрочное место для хранения имущества и потенциального укрытия.

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По сути компания делает ставку на простую идею: во времена глобальной нестабильности самым безопасным активом может оказаться не счет в банке, а десятки метров альпийской породы над головой.

К слову, под Хельсинки создана масштабная сеть из более чем 550 укрытий, способных защитить почти миллион людей, что значительно превышает численность населения города. В мирное время эти подземные просторы используются как бассейны, спортивные площадки, сауны или церкви, но в случае угрозы их готовы переоборудовать в течение 72 часов. Укрытия снабжены мощными системами защиты от взрывов, химических и радиационных угроз, но запасы пищи там не предусмотрены.

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