В системе Проксима Центавра обнаружена третья планета: есть ли на ней условия для жизни

В системе Проксима Центавра обнаружена третья планета: есть ли на ней условия для жизни

Планета находится слишком близко к своей звезде, чтобы на ней была жидкая вода.

С помощью телескопа Европейской южной обсерватории (ESO VLT) в Чили ученые обнаружили еще одну планету, вращающуюся вокруг звезды Проксима Центавра. Это ближайшая к нам планетная система, расположенная в 4 световых годах от Земли.

Об этом сообщает издание NY Post.

Обнаруженная планета получила название Проксима d, она уже третья в этой планетной системе. Ее соседки Проксима b и Проксима c были обнаружены раньше.

Масса этой планеты составляет всего 25% массы Земли и, вероятно, она непригодна для жизни. Она вращается так близко к своей звезде, что год здесь длится 5 "дней", и такое расположение делает невозможным присутствия на ее поверхности жидкой воды.

В то же время, поскольку экзопланета (так называют все планеты вне Солнечной системы — ТСН) расположена ближе всего к Земле, она является возможным кандидатом на будущее исследование.

"Открытие показывает, что наш ближайший звездный сосед, кажется, наполнен интересными новыми мирами, доступными для дальнейшего изучения и будущих исследований", — заметил исследователь из Института астрофизики Испании Жоао Фариа.

Поиск планет вне нашей Солнечной системы ученые ведут для того, чтобы найти планету, подобную нашей. Некоторые исследователи считают, что это может помочь нам найти инопланетную жизнь.

"Техника лучевой скорости может раскрыть популяцию светлых планет - таких, как наша, которые, как ожидается, будут наиболее распространены в нашей галактике и на которых потенциально может быть жизнь, как мы ее знаем", — сказал Педро Фигейра из Европейской южной обсерватории. .

Напомним, ранее ученые с помощью нейросети ExoMiner открыли 301 экзопланет. Они пополнили список из 4569 палент, которые вращаются вокруг далеких звезд и уже были известны ученым.

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