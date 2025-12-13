"В следующий раз принесу мангал": пассажир сварил себе кофе прямо в самолете

Блогер устроил на борту самолета настоящий перфоманс, приготовив себе свежий эспрессо. / © pixabay.com

Реклама

Пользователь TikTok Озан Четинкая, называющий себя «домашним баристом», шокировал попутчиков и интернет-сообщество своим перформансом на борту самолета .

Как пишет People, мужчина запечатлел весь процесс приготовления «элитного» кофе прямо на откидном столике в экономклассе самолета.

Как это выглядело

На видео Озан достает заранее взвешенные зерна кофе и засыпает их в ручную кофемолку. После этого он пересыпает молотый кофе в холдер и готовит эспрессо с помощью портативной машины, управляемой через телефон.

Реклама

Чтобы добавить процессу максимальной «эстетики», он даже не стал пить из бумажного стаканчика, а достал собственную керамическую чашку для эспрессо.

«Невыносимый пассажир»

Видео мгновенно вызвало шквал эмоций. Многие пользователи назвали такое поведение «показухой» и проявлением эгоизма.

"Ты можешь прожить без эспрессо, пока не приземлишься", - написал один из комментаторов.

«Если бы я услышал звук перемола кофейных зерен на высоте 35 тысяч футов, я бы сказал пилоту разворачиваться», — добавил другой.

Еще один пользователь пошутил: «В следующий раз, когда я полечу, я возьму с собой портативный мангал и пожарю стейки».

А кому-то понравилось

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту кофемана. Люди отмечали, что запах свежемолотого кофе гораздо приятнее запаха разогретой пищи или снятой обуви.

«Почему люди так злы? Я наслаждался бы запахом свежего кофе, это один из моих любимых ароматов», — прокомментировал один из зрителей.

Реклама

Другой добавил более радикально: «Если бы я почувствовал запах свежего эспрессо на своем рейсе и мне бы не дали, я бы сошел с ума».

Отдельным вопросом для дискуссии стало то, как Озану удалось пронести весь арсенал через службу безопасности аэропорта (TSA).

«Как все это позволили на самолете, а мой солнцезащитный крем – нет?» — удивляются комментариям.

Напомним, в немецком аэропорту двое пассажиров прорвались в закрытую зону и выбежали прямо на взлетную площадку , пытаясь догнать самолет, уже начавший руление к взлетной полосе. Мужчины пытались привлечь внимание экипажа, активно размахивая руками, однако их быстро задержали сотрудники аэропорта и передали полиции.