В спальню 7-летней девочки заползла смертоносная змея: чем это закончилось (видео)

Австралийского ловца змей вызвали в одну семью, чтобы поймать очень ядовитую змею, залезшую в спальню 7-летней девочки.

Компания Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 сообщила в Facebook, что охотник за рептилиями по имени Гиффо был отправлен в дом Морейфилдов по сообщению о краснобрюшной черной змее, рыскающей в комнате ребенка.

Гиффо обнаружил смертоносного пресмыкающегося в пустой сумке в углу спальни.

"Ты прячешься, эй", — говорит он. "Она немного протестует из-за того, что ее поймали".

Ловец змей объяснил, что краснобрюшная черная змея имеет "очень токсичный" и потенциально смертельный яд, но в Австралии не было зафиксировано ни одного летального случая.

Змея была выпущена на свободу в дикой местности.

Напомним, недавно пятилетний мальчик нашел и съел ядовитую змею. Его госпитализировали.

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