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В США 16-летний подросток получил ожоги 75% тела после выполнения челленджа из TikTok: что произошло

В США 16-летний подросток получил ожоги 75% тела после выполнения челленджа из TikTok: что произошло

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
2015
Время на прочтение
2 мин
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В США 16-летний подросток получил ожоги 75% тела после выполнения челленджа из TikTok: что произошло

Мать мальчика Холли Дарк сказала, что ее сына было невозможно узнать / Фото: gofundme.com

Врачи обнаружили, что большая часть тела подростка покрыта ожогами третьей ступени.

В США 16-летний подросток получил ожоги 75% тела после выполнения челленджа из TikTok.

Мейсон Дарк из Северной Каролины хотел распылить аэрозоль с краской на включенную зажигалку, но баллончик взорвался.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на издание Insider и WRAL.

Пламя охватило тело парня. Он прыгнул в реку, чтобы потушить огонь, но получил серьезные травмы.

Мэйсона доставили в ожоговый центр Университета Капел-Гилл, где ему сделали операцию.

Врачи обнаружили, что большая часть тела подростка покрыта ожогами третьей ступени. Мать мальчика Холли Дарк сказала, что ее сына было невозможно узнать.

"Все услышали сильный взрыв, а затем выбежал Мэйсон и начал снимать свою рубашку", – вспоминает она.

Родные Мейсона Дарка открыли сбор средств на GoFundMe, чтобы покрыть медицинские счета и другие расходы, необходимые для выздоровления.

Они уже собрали более 39 тысяч долларов.

"Мой сын Мейсон нуждается в ваших молитв. 75% его тела обгорел. го и 3-й степеней", – написала Холли Дарк.

Мейсон Дарк пробудет в ожоговом отделении полгода / Фото: gofundme.com / ©
Мейсон Дарк пробудет в ожоговом отделении полгода / Фото: gofundme.com

Женщина попросила молиться о выздоровлении Мэйсона, ведь у него впереди долгий путь. Подросток пробудет в ожоговом отделении полгода.

Пока парню очень больно, и он находится под действием седативных препаратов.

Мэйсон – очень активный 16-летний парень, рассказала бабушка потерпевшего Хейди Симпсон. Он играет в футбол, занимается бегом и с нетерпением ждет получения водительских прав.

Напомним, подросток из Огайо, США, трагически погиб после передозировки безрецептурного лекарства при попытке вирусного трюка TikTok.

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Дата публикации
Просмотры
2015
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