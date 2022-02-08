В США 80-летняя монахиня-игроманка "спустила" на казино $800 тысяч, украденные у католической школы

Монахиню приговорили к году заключения и обязали вернуть деньги.
В Соединенных Штатах экс-директора католической школы, 80-летнюю монахиню осудили за кражу.
Об этом сообщает ABCNews.
80-летняя Мэри Маргарет Кройпер призналась, что воровала деньги с 2008 по 2018 год, когда была директором католической школы Святого Джеймса в пригороде Лос-Анджелеса. В общей сложности монахиня украла из фондов школы более 800 тыс. долларов. Она перечисляла деньги на оплату личных расходов, в том числе азартных игр в казино.
"Я согрешила, я нарушила закон и не имею оправданий. Мои действия были нарушением моих клятв, закона и, прежде всего, священного доверия, которое многие возложили на меня", — сказала Кройпер.
Женщину приговорили к году заключения. Судья также обязал Кройпер вернуть школе примерно 835 тыс. долларов США в качестве реституции.
Напомним, что во Львовской области крестьяне получили "квитанцы" с долгом, потому что не жертвовали на храм.
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