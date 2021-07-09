В США 85-летняя женщина ушла от молодого любовника и начала искать нового в Tinder

В США 85-летняя женщина ушла от молодого любовника и начала искать нового в Tinder

Пожилая женщина ходит на свидания и пишет книгу.

85-летняя женщина из Нью-Йорка ушла от свого39-летнего любовника и теперь ищет новую страсть.

Об этом пишет издание The Sun.

После развода с мужем в 1984 году Гетти Ретроудж дала себе слово встречаться только с молодыми мужчинами. Недавно она ушла от 39-летнего любовника и теперь находится в поисках нового избранника.

"Теперь я снова могу ходить на свидания и заниматься любовью!" — говорит она.

Несмотря на почтенный возраст, Ретроудж освоила мобильные технологии. В свое время она ходила на три Tinder-свидания и утверждает, что ни разу не встречала мужчину, который не хотел бы с ней переспать.

"Вчера утром мне позвонил парень из Израиля и сказал, что влюбился. Это так мило!" — рассказала она о последних успехах.

Ретроудж работает над автобиографической книгой "Хроники хищницы" и надеется, что ее опыт поможет другим женщинам пожилого возраста вступать в отношения с молодыми людьми.

Ранее сообщалось, что американец Питер Маршалл из штата Пенсильвания, которому три года назад диагностировали болезнь Альцгеймера, начал терять память и однажды сделал предложение своей любимой Лиге, забыв, что они уже женаты.

На пороге развода: почему распадаются браки и когда стоит бороться за отношения

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку