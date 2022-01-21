Категория
Курьезы
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В США авто сбило журналистку во время прямого включения (видео)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В США авто сбило журналистку во время прямого включения (видео)

Фото: twitter.com/toriyorgeytv

Девушка работала на последнюю неделю.

В городе Дунбар, штат Западная Вирджиния, во время прямого включения журналистку канала WSAZ-TV Тори Йорги сбил автомобиль. После этого девушка встала и продолжила работу.

Видео стало вирусным, и оно активно разошлось в социальных сетях.

На кадрах видно, как журналистка во время прямого включения разговаривает с ведущим, но вдруг ее сбивает со спины автомобиль и она падает. Девушка не растерялась и быстро поднялась. За кадром можно узнать, что кто-то предлагает ей помощь, однако Тори отказывается и говорит, что с ней все в порядке. Потом она добавила, что в мгновение ока вся жизнь промелькнула перед ее глазами.

Также журналистка сказала, что дорабатывает свои последние дни. Из-за этого она запомнит последнюю рабочую неделю на всю жизнь. Впоследствии Тори обратилась в больницу, чтобы пройти обследование. Медики сказали, что с девчонкой все хорошо.

Напомним, в Закарпатье активист нырнул в загрязненную пластиковыми отходами реку.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация