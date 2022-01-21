В США авто сбило журналистку во время прямого включения (видео)

Девушка работала на последнюю неделю.

В городе Дунбар, штат Западная Вирджиния, во время прямого включения журналистку канала WSAZ-TV Тори Йорги сбил автомобиль. После этого девушка встала и продолжила работу.

Видео стало вирусным, и оно активно разошлось в социальных сетях.

На кадрах видно, как журналистка во время прямого включения разговаривает с ведущим, но вдруг ее сбивает со спины автомобиль и она падает. Девушка не растерялась и быстро поднялась. За кадром можно узнать, что кто-то предлагает ей помощь, однако Тори отказывается и говорит, что с ней все в порядке. Потом она добавила, что в мгновение ока вся жизнь промелькнула перед ее глазами.

Wow, этот reporter gets hit by a car, and rebounds to finish the live shot! pic.twitter.com/dbwKt5N1xc — Lee K. Howard (@HowardWKYT) January 20, 2022

Также журналистка сказала, что дорабатывает свои последние дни. Из-за этого она запомнит последнюю рабочую неделю на всю жизнь. Впоследствии Тори обратилась в больницу, чтобы пройти обследование. Медики сказали, что с девчонкой все хорошо.

Напомним, в Закарпатье активист нырнул в загрязненную пластиковыми отходами реку.

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