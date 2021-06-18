В США эффектно взорвали угольную электростанцию: видео

На этом месте вскоре построят "солнечную ферму".

Американская компания Florida Power & Light 16 июня подорвала свою последнюю угольную электростанцию в поселке Индиантаун в штате Флорида.

Об этом сообщает Electrek.

Отмечается, что электростанцию официально закрыли 1 января 2021 года. Сейчас же в Сети распространили видеозапись сноса 150-метрового дымохода и 244-метрового угольного желоба.

Неподалеку от места взрыва вскоре планируют построить "солнечную ферму" мощностью 75 мегаватт с 300 тыс. панелей.

FPL уже построила во Флориде 41 центр солнечной энергии с почти 3 тыс. мегаватт мощности и планирует установить более 30 миллионов солнечных панелей до 2030 года.

"Благодаря строительству крупнейшего в мире завода по производству аккумуляторов на солнечной энергии и реализации инновационного пилотного проекта по экологически чистому водороду, мы стали лидерами штата и страны по производству надежной, доступной и более безопасной для окружающей среды энергии", — подчеркнул гендиректор FPL Эрик Силаг.

Позже в 2021 году FPL хочет запустить "крупнейшее в мире хранилище солнечных батарей", которое пока строится в округе Манат. К 2030 году компания ожидает добавить еще 700 МВт аккумуляторных батарей.

The sun has set on FPL's coal use in Florida and clean energy is rising like never before. The company imploded Indiantown Cogeneration plant's 495-foot stack and coal chute to make way for more clean energy. News release: https://t.co/0ZvY0Kt1ES B-Roll: https://t.co/tLCghS4KiO pic.twitter.com/jtJyGuuNvG — FPL Newsroom (@FPL_Newsroom) June 16, 2021

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