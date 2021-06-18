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В США эффектно взорвали угольную электростанцию: видео

Florida Power & Ligh (FPL)

На этом месте вскоре построят "солнечную ферму".

Американская компания Florida Power & Light 16 июня подорвала свою последнюю угольную электростанцию в поселке Индиантаун в штате Флорида.

Об этом сообщает Electrek.

Отмечается, что электростанцию официально закрыли 1 января 2021 года. Сейчас же в Сети распространили видеозапись сноса 150-метрового дымохода и 244-метрового угольного желоба.

Неподалеку от места взрыва вскоре планируют построить "солнечную ферму" мощностью 75 мегаватт с 300 тыс. панелей.

FPL уже построила во Флориде 41 центр солнечной энергии с почти 3 тыс. мегаватт мощности и планирует установить более 30 миллионов солнечных панелей до 2030 года.

"Благодаря строительству крупнейшего в мире завода по производству аккумуляторов на солнечной энергии и реализации инновационного пилотного проекта по экологически чистому водороду, мы стали лидерами штата и страны по производству надежной, доступной и более безопасной для окружающей среды энергии", — подчеркнул гендиректор FPL Эрик Силаг.

Позже в 2021 году FPL хочет запустить "крупнейшее в мире хранилище солнечных батарей", которое пока строится в округе Манат. К 2030 году компания ожидает добавить еще 700 МВт аккумуляторных батарей.

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