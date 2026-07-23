В США хотят доверить ИИ управление реальной компанией: что из этого получится

Искусственный интеллект (иллюстративный фото) / © Associated Press

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Стартап Skyfall AI из США создал искусственный интеллект для управления бизнесом. Теперь компания покупает реальную фирму за 1 миллион долларов, чтобы проверить, сможет ли ИИ полностью заменить директора.

Об этом сообщает Gizmodo.

Проект запустили Сэм Пасупалак, Кахир Сулеман и Сумит Пасупалак. Ранее они уже создали стартап Maluuba, в 2017 году выкупивший Microsoft. Теперь команда стремится полностью автоматизировать работу компаний.

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«Skyfall создает агентов с искусственным интеллектом, которые могут самостоятельно управлять компанией, и мы обосновываем это, покупая программные компании для самостоятельного управления. Если вы создали реальный продукт с платежеспособными клиентами и готовы его передать, мы хотим услышать ваше мнение», — говорится на веб-сайте Skyfall AI.

По данным Forbes, ИИ-генеральный директор примет под контроль ценообразование, маркетинг, поддержку клиентов, финансы и операционную деятельность, постепенно минимизируя участие человека. Главная цель эксперимента — удвоить выручку приобретенного SaaS- или e-commerce-бизнеса всего за шесть месяцев.

Разработчики хотят выйти за пределы обычных ШИ-моделей типа ChatGPT, Claude или Gemini. По словам соучредителя Сема Пасупалака, просто наращивать мощность и объем данных больше недостаточно, ведь реальный бизнес устроен сложнее. Поэтому Skyfall AI создает новые системы, способные постоянно обучаться и просчитывать разные бизнес-сценарии.

Перед выходом на реальный рынок технологию опробовали в виртуальной среде.

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В прошлом году мы начали с видеоигры RollerCoaster Tycoon, где вы фактически управляете целым тематическим парком и пытаетесь максимизировать доход. Успех искусственного интеллекта в нем дал нам уверенность, что мы можем работать в рамках симулированного бизнеса. Следующий шаг — покупка реальной компании. После этого, возможно, в следующем году мы рассмотрим автоматизацию бизнеса стоимостью в десятки миллионов долларов», — рассказал Сэм Пасупалак в комментарии Forbes.

Основатели Skyfall AI объясняют свою концепцию стремлением освободить людей от ежедневной рутины для творчества. По словам Пасупалака, цель команды — освободить человечество от всех нудных монотонных операционных задач, которые они выполняют в своей повседневной жизни.

Попытки доверить ИИ управленческие задачи предпринимали и другие компании. В частности, Anthropic испытывала модель Claude для управления торговым автоматом, исследователи Andon Labs поручали ИИ управление кафе в Стокгольме, а Марк Цукерберг разрабатывает ИИ-агента для оптимизации собственной работы. Однако инициатива Skyfall AI является наиболее масштабной попыткой передать полный контроль над реальным бизнесом искусственному интеллекту.

Напомним, искусственный интеллект научился создавать столь убедительные лица, что обычные люди доверяют им больше, чем фотографиям настоящих людей.

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