В США искусственный интеллект ChatGPT сдал экзамен на получение медицинской лицензии

ChatGPT недавно смог расширить свои возможности

В США новая модель искусственного интеллекта прошла экзамен по получению медицинской лицензии. Речь идет о тесте, который нужно сдавать врачам перед началом практики.

Об этом профессор Кристиан Тервиш из Вортонской школы Университета Пенсильвании, написал в Twitter.

Недавно ученые обнаружили, что ChatGPT может расширить свои функции, в частности сдавать экзамены.

Следовательно, группа исследователей протестировала ChatGPT из 350 из 376 вопросов USMLE. В результате ученые исследовали, что искусственный интеллект набрал от 52,4% до 70% во всех трех тестах.

Отметим, оценка необходимая для прохождения составляет примерно 60%.

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"Достижение проходного балла на этом общеизвестно сложном экспертном экзамене и выполнение его без какого-либо человеческого подкрепления знаменует собой заметную веху в развитии ИИ", — заявили ученые.

Добавим, что благодаря технологии искусственного интеллекта в Италии удалось обнаружить ранее неизвестную пьесу одного из величайших писателей страны Феликса Лопе де Веги.

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