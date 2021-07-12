В США картридж Super Mario 64 продали на аукционе за рекордные $1,5 млн

В США картридж Super Mario 64 продали на аукционе за рекордные $1,5 млн

Это самая высокая в мире цена, за которую когда-либо продавали видеоигру.

В США нераспечатанной картридж с видеоигрой Super Mario 64 1996 года от японской компании Nintendo продали на аукционе за 1,56 млн долларов.

Об этом сообщает Heritage Auctions в американском городе Даллас, штат Техас.

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Это самая высокая в мире цена, за которую когда-либо продавали видеоигру.

Отмечается, что Super Mario 64 была самой популярной видеоигрой для консоли Nintendo 64. Кроме того, в ней персонажа Марио впервые изобразили в 3D.

Предыдущий рекорд торговый дом зафиксировал всего три месяца назад, когда продал нераспечатанной картридж с игрой Super Mario Bros. от Nintendo, купленный в 1986 году, за 660 тысяч долларов.

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Как сообщалось, картридж приобрели как рождественский подарок, однако забыли в ящике стола. Там он пролежал 35 лет, сохранив оригинальную упаковку. Игру обнаружили лишь в начале этого года.

Напомним, житель города Фарго штата Северная Дакота, ветеран ВВС США, решил принять участие в "Антиквариатном шоу" и принес часы Rolex, которые приобрел в 1974 году за 345,97 доллара. Когда он услышал их настоящую стоимость, то потерял сознание.

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