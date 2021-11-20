Категория
Курьезы
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В США медведь ворвался в супермаркет и на входе воспользовался антисептиком: забавное видео

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В США медведь ворвался в супермаркет и на входе воспользовался антисептиком: забавное видео

nypost.com

Животное пробралось в магазин после того, как его прогнали от мусорных баков.

В США в штате Калифорния медведь зашел в супермаркет, воспользовавшись при входе антисептиком.

Об этом пишет nypost.com.

44-летняя сотрудница супермаркета Рашель Дукусин поначалу криками пыталась выгнать из магазина медведя. Однако животное на это не реагировало. Медведь остановился на входе в супермаркет и заинтересовался антисептиком. Он начал его нюхать и даже воспользовался им.

Известно, что животное пробралось в магазин после того, как его прогнали от мусорных баков. Там медведь успел даже ранить продавщицу, однако травмы были не тяжелыми.

Известно, что женщина вызвала спасательную службу и медведя забрали. После этого видео стало популярным в TikTok.

Читайте также:

Новости мира: Сети появилось видео, как медведь из американского зоопарка принимает водные процедуры

Новости мира: Сети появилось видео, как медведь из американского зоопарка принимает водные процедуры
Следующая публикация