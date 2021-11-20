В США медведь ворвался в супермаркет и на входе воспользовался антисептиком: забавное видео

В США медведь ворвался в супермаркет и на входе воспользовался антисептиком: забавное видео

Животное пробралось в магазин после того, как его прогнали от мусорных баков.

В США в штате Калифорния медведь зашел в супермаркет, воспользовавшись при входе антисептиком.

Также читайте Медведь атаковал рыбаков в РФ: подробности страшной схватки боксера со зверем

Об этом пишет nypost.com.

44-летняя сотрудница супермаркета Рашель Дукусин поначалу криками пыталась выгнать из магазина медведя. Однако животное на это не реагировало. Медведь остановился на входе в супермаркет и заинтересовался антисептиком. Он начал его нюхать и даже воспользовался им.

Известно, что животное пробралось в магазин после того, как его прогнали от мусорных баков. Там медведь успел даже ранить продавщицу, однако травмы были не тяжелыми.

Известно, что женщина вызвала спасательную службу и медведя забрали. После этого видео стало популярным в TikTok.

Читайте также: