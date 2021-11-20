В США медведь ворвался в супермаркет и на входе воспользовался антисептиком: забавное видео

Животное пробралось в магазин после того, как его прогнали от мусорных баков.
В США в штате Калифорния медведь зашел в супермаркет, воспользовавшись при входе антисептиком.
Об этом пишет nypost.com.
44-летняя сотрудница супермаркета Рашель Дукусин поначалу криками пыталась выгнать из магазина медведя. Однако животное на это не реагировало. Медведь остановился на входе в супермаркет и заинтересовался антисептиком. Он начал его нюхать и даже воспользовался им.
Известно, что животное пробралось в магазин после того, как его прогнали от мусорных баков. Там медведь успел даже ранить продавщицу, однако травмы были не тяжелыми.
Известно, что женщина вызвала спасательную службу и медведя забрали. После этого видео стало популярным в TikTok.
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