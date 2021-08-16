В США многодетная мать оставила работу в больнице, чтобы зарабатывать на пикантных фото

В США многодетная мать оставила работу в больнице, чтобы зарабатывать на пикантных фото

Женщина после увольнения посвятила себя онлайн-заработку.

Американка Элли Рэй работала медсестрой в одной из лучших больниц Массачусетса, а потом оставила работу, чтобы зарабатывать на "голых" фото.

Об истории женщины пишет таблоид Daily Mail.

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Женщина — мать троих детей. Работала в отделении интенсивной терапии новорожденных. Чтобы больше зарабатывать, начала преподавать откровенный контент в соцсетях. Впрочем, коллеги Элли наткнулись в Instagram на ее пикантные фото и показали их начальнику. Тогда женщине вынесли предупреждение, ведь не было подписано настоящим именем.

Впоследствии сотрудники больницы увидели ее снимки на одной из онлайн-платформ. Когда руководство узнало: поставил условие — или увольнение с медучреждения, или удаление контента. Женщина решила уволиться. После этого посвятила себя фотографиям и такому онлайн-заработку.

"Мне не нужны были деньги. Я зарабатывала на OnlyFans больше, чем работая медсестрой. Делала это только потому, что мне нравилось", — рассказала Рэй.

Сейчас она зарабатывает около 70 тыс. долларов в месяц благодаря откровенным фото и видео.

Как сообщалось, в американском городе Дейтон 61-летняя Шерил МакГрегор заручилась с 24-летним Кораном Маккейном, с которым у них разница в возрасте 37 лет. Пара познакомилась, когда ему было всего 15 лет, но долгое время между ними не было романтических чувств.

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