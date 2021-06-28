В США мужчина с болезнью Альцгеймера забыл, что женат, и во второй раз влюбился в свою жену

В США мужчина с болезнью Альцгеймера забыл, что женат, и во второй раз влюбился в свою жену

Супруги сыграли еще одну свадьбу.

Американец Питер Маршалл из штата Пенсильвания, которому три года назад диагностировали болезнь Альцгеймера, начал терять воспоминания и однажды сделал предложение своей любимой Лизе, забыв, что они уже женаты.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что в декабре прошлого года, когда Питер и Лиза Маршалл обнимаясь сидели на диване за просмотром любимого телевизионного шоу, 56-летний мужчина посмотрел на жену и спросил, не выйдет ли она за него замуж.

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В итоге супруги сыграли еще одну свадьбу.

"Мы создали новые воспоминания, но это больно, я всегда хочу спросить: "А помнишь тот раз...? "Я хочу вспоминать с ним, но Питер сейчас ничего не помнит, а тем более то, что произошло 20 лет назад", — поделилась 54-летняя Лиза.

Влюбленные находятся в браке 12 лет. Они познакомилась как соседи в Гаррисберге, штат Пенсильвания, когда были женаты с другими партнерами и занимались воспитанием своих детей.

Впоследствии семья Питера переехала в Коннектикут, поэтому их общение прервалось почти на год. Когда они снова встретились, оказалось, что оба переживают развод. После первого же свидания у Питера и Лизы завязались отношения, которые восемь лет продолжались на расстоянии, пока их дети не поступили в колледж.

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В 2009 году Лиза переехала в Коннектикут и пара поженилась. Впоследствии она стала замечать изменения в поведении мужа. Сначала Питер забывал ключи, затем — кошелек, а потом он начал забывать слова и их значения.

Женщина убеждала себя в том, что пробелы в памяти мужа обусловленные возрастом. Она игнорировала его забывчивость, пока на это не стали обращать внимание друзья семьи".

"Люди, которые давно не видели Питера, сразу замечали, что что-то не так", — вспомнила Лиза. 30 апреля 2018 года после детального тестирования у Питера диагностировали болезнь Альцгеймера.

Болезнь быстро начала влиять на жизнь пары. Воспоминания, которые, как они думали, останутся у них на всю жизнь, начали исчезать из памяти Питера.

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Впервые он забыл о том, кто его жена, когда пара ехала в арендованный дом в Род-Айленде.

"Когда однажды мы ехали домой, Питер давал мне указания, а потом продолжал говорить что-то вроде: "Это путь к моему дому. Поверните направо, чтобы добраться до моего дома", будто я была другим водителем, и я не знала, где мы живем", — рассказала Лиза.

"Когда мы вернулись домой, он выбежал и открыл мне дверь, провел меня к нашему дому и так нервничал, — продолжила она. — Это было волшебно, но я продолжала ждать, когда он вернется в реальность. Этого не произошло".

12 декабря 2020 года Питер и Лиза обнялись, просматривая сериал "Новая девушка". Женщина расплакалась во время сцены свадьбы, и когда муж увидел ее слезы, сказал: "Давай сделаем это!". На вопрос о том, что именно он имеет в виду, Питер ответил: "Давай поженимся".

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"Это было так трогательно для меня. Он влюбился в меня дважды, — говорит Лиза. — Я чувствую себя принцессой, как Золушка. Я самая счастливая девушка в мире".

Дочь Лизы, узнав об этой истории, предложила матери возобновить свадебный обет с Питером. Лиза колебалась, но потом согласилась, потому что "не хотела потерять возможность создать еще одно прекрасное воспоминание со своим мужем".

26 апреля Питер и Лиза оказались у алтаря. С помощью специалиста по деменции, который также находился на церемонии, они поделились простыми обещаниями.

"Во время обетов он просто сказал мне: "Лиза, я люблю тебя". И это все, что мне было нужно", — поделилась женщина.

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Лиза знала, что в любой момент во время церемонии ее муж снова может забыть, кто она. Но это было наименьшей из ее забот.

Сейчас Лиза ведет блог, чтобы помочь другим людям, которые живут с теми, кто страдает от болезни Альцгеймера. В то же время болезнь Питера прогрессирует, вызывая галлюцинации, параноию и существенную потерю памяти. "Мы будем вместе до конца, — несмотря на все утверждает Лиза. — Ничто не может нас разъединить. Ничто".

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