В США на девятый день после смертоносного торнадо из-под завалов офисного здания достали уцелевшего кота

В США на девятый день после смертоносного торнадо из-под завалов офисного здания достали уцелевшего кота

"Если у котов действительно девять жизней, то он, наверное, потратил около восьми из них", — поделился владелец спасенного кота.

В американском штате Кентукки на девятый день после смертоносного торнадо из-под завалов трехэтажного офисного здания в центре Мейфилда достали невредимого кота.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что владелец разрушенного помещения Сонни "Хут" Гибсон находился на месте обрушения, когда услышал слабое мяуканье. Мужчина рассказал, что несколько дней разыскивал своего офисного кота Мэдикса, однако впоследствии прекратил поиски, решив, что любимец погиб.

"Мне показалось, что я услышал мяуканье, и я подумал, что мой разум играет со мной шутку, поэтому я выкрикнул его имя, и он снова мяукнул", — вспомнил Гибсон. Мяуканье было отдаленным и владелец не смог самостоятельно определить, где именно находится Мэдикс, потому позвал на помощь коллег.

Вскоре кота нашли в промежутке под обломками. "Это было просто невероятное чувство – обнять его. Если у кошек на самом деле девять жизней, то он, наверное, потратил около восьми из них за этот девятидневный период", – поделился Гибсон.

Мужчина добавил, что Мэдикс был очень голоден и хотел пить, однако в общем не пострадал. Теперь спасенный кот будет жить у Гибсона дома.

Associated Press

Напомним, по меньшей мере 22 торнадо зарегистрировали в шести штатах США, в том числе в Арканзасе, Кентукки, Иллинойсе, Миссисипи, Миссури и Теннесси.

В Иллинойсе торнадо EF-3, скорость которого достигала около 218 километров в час, нанес "огромный ущерб" складу Amazon. В результате обрушения погибли шесть человек, еще один пострадавший находится в больнице. Всего стихия унесла жизни более 70 человек.

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