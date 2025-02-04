В США нашли кладбище редких ретро-авто на опушке (фото)

Большинство машин в коллекции – модели концерна Chrysler, в том числе несколько Dodge Charger с редким 375-сильным V8 на 7,2 л.

На опушке в Луизиане было обнаружено кладбище из 400 старинных машин. Среди них можно найти редкие спортивные модели 60-х и 70-х годов, которые годами ржавели под открытым небом.

Об этом рассказал ютубер по каналу Backyard Barn Finds.

Коллекцию собрал продавец подержанных машин Рассел Бамберг. Мужчина покупал автомобили с целью перепродажи или разборки на запчасти. Когда энтузиаст покинул этот мир, его наследник провел экскурсию по этому необычному автокладбище.

Некоторые машины уже превратились в груды металла, другие все еще можно восстановить. На капоте Dodge Super Bee растет дерево.

На капоте Dodge Super Bee растет дерево.

Большинство машин в коллекции – модели концерна Chrysler, в том числе несколько Dodge Charger с редким 375-сильным V8 на 7,2 л. Также присутствуют детище GM, Chevrolet и других культовых брендов.

В США нашли кладбище редких ретро-авто.

Напомним, что после сокращения продаж во время войны, украинцы снова начали активно покупать новые авто. В 2024 году украинцы купили почти 70 тысяч новых автомобилей, что на 14,7% больше по сравнению с предыдущим годом, израсходовав более 125 млрд гривен.