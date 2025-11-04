В США охотник выжил после 20 дней в дикой природе: как ему это удалось

Американец выжил после 20 дней в дикой природе

В США 65-летний Рон Дейли, который исчез во время охоты в калифорнийской местности вблизи города Сельма, чудом выжил после 20 дней в дикой природе.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Семья заявила об исчезновении мужчины 13 октября, когда он не вернулся домой. Почти три недели спустя, 1 ноября, группа спортсменов случайно нашла его вблизи тропы Свамп-Лейк в Национальном лесу Сьерра. Дейли был чрезвычайно истощенным и едва мог двигаться.

Как выяснилось, его пикап Dodge Dakota 2002 года застрял на каменистой дороге во время спуска к озеру. Мужчина обустроил временный лагерь в машине, убрал пассажирское сиденье и сделал место для отдыха.

Проведя несколько дней в одиночестве, он осознал, что оставаться на месте означает погибнуть.

«Вот и все, Рон, или попытаешься выбраться, или будешь сидеть здесь и умрешь», — вспоминал он свои мысли.

Впереди его ждала сложная дорога через горы на высоте более 3 тысяч метров, холодные ночи и недостаток пищи.

Во время попытки выбраться Дейли дважды падал и потерял телефон. Он молился, чтобы кто-то его нашел. И чудо произошло — в темноте он увидел фары автомобиля. Проезжавшие мимо охотники дали ему еду и вызвали помощь.

Спасатели доставили мужчину вертолетом в больницу в городе Кловис. По словам представителей округа Фресно, поисковая операция длилась почти три недели и привлекала десятки волонтеров.

«Его нашли! Спасибо за все ваши молитвы. Мы предоставим больше деталей, как только узнаем больше. Спасибо, Боже, спасибо», — впоследствии написала его жена.

По словам семьи, состояние Рона постепенно улучшается, и он уже восстанавливает силы после пережитого.

Напомним, французский пенсионер чудом остался жив после падения с 40 метров. В холоде и влаге мужчина выжил благодаря собственным покупкам — нескольким продуктам и бутылкам красного вина, которые остались целыми после падения.