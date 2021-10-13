В США олень два года бродил с автомобильной покрышкой на шее

С четвертой за последнюю неделю попытки животное освободили от необычного "ожерелья".
В американском штате Колорадо дикий олень 2 года ходил с автомобильной покрышкой на шее.
Об этом сообщает The Guardian.
С четвертой за последнюю неделю попытки службе охраны дикой природы удалось усыпить животное и помочь ему. Чтобы снять шину, оленю пришлось спилить рога. Вес покрышки и мусор, который накопился в ней, составил около 16 кг.
Here is some video of this bull elk over the past two years. pic.twitter.com/R6t9nNPOyb— CPW NE Region (@CPW_NE) October 11, 2021
"Лучше было бы разрезать крышку и оставить рога для брачного периода, но ситуация развивалась быстро, и нам пришлось просто снять крышку любым возможным способом", — рассказал сотрудник парка Скотт Мердок.
Впервые оленя с шиной на шее заметили еще в июле 2019 года, однако поймать его удалось только сейчас.
Напомним, что белка спрятала в авто американца 70 кг орехов.
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