В США освободили мужчину, который ошибочно отсидел за тройное убийство более 40 лет

В США освободили мужчину, который ошибочно отсидел за тройное убийство более 40 лет

62-летний американец попал в тюрьму в 18 лет.

В американском штате Миссури во вторник, 23 ноября, из тюрьмы после 43 лет отбывания наказания освободили жителя Канзас-Сити, которого в 1979 году незаконно осудили по обвинению в трех убийствах.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что 62-летний Кевин Стрикленд узнал о решении о своем освобождении с экрана телевизора во время просмотра мыльной оперы.

Покидая исправительный центр Западного Миссури в Камероне, он сказал журналистам, что испытывает "радость, горе, страх" одновременно и пытается "понять, как их соединить".

Мужчина добавил, что хотел бы присоединиться к усилиям, чтобы подобное "не случилось с кем-то другим", указав, что американскую систему уголовного правосудия "нужно разрушить и переделать".

Стрикленд был осужден за гибель 21-летнего Ларри Инграма, 20-летнего Джона Уолкера и 22-летней Шерри Блэк в доме в Канзас-Сити, когда ему было 18 лет. Слушания были сосредоточены на показах Синтии Дуглас, единственного человека, пережившего стрельбу 25 апреля 1978 года.

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Женщина сначала описывала Стрикленда как одного из четырех мужчин, стрелявших в жертв, однако вскоре после приговора она заявила о сомнениях. Впоследствии Дуглас объясняла, что "колебалась действовать, потому что боялась, что ей могут предъявить обвинения в лжесвидетельстве, если она публично откажется от заявлений, ранее сделанных под присягой".

По словам потерпевшей, она указала на Стрикленда под давлением полиции, из-за чего потом годами пыталась доказать, что опознала не того мужчину. Дуглас скончалась в 2015 году.

В то же время двое других мужчин, осужденных за убийства, позже настаивали на том, что Стрикленд не был причастен. Они называли еще двух подозреваемых, которым так и не выдвинули обвинения.

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