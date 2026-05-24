В США открыли новую порцию секретных материалов об НЛО: поклонники инопланетян в восторге (видео)

Сторонники теорий об НЛО заявили, что новая порция рассекреченных материалов Пентагона может быть "убедительным доказательством" возможного присутствия инопланетян на Земле.

Об этом сообщает Mirror.

Публикация документов стала продолжением обещания президента США Дональда Трампа обнародовать секретные файлы Пентагона, связанные с неопознанными летающими объектами. Вместе с документами были обнародованы новые видео, которые сразу привлекли внимание исследователей НЛО и поклонников этой темы.

На одном из роликов, по описанию Министерства обороны США, зафиксирован объект, снявший в ноябре 2020 года инфракрасный сенсор на борту американского военного судна в зоне ответственности Центрального командования США. На видео виден загадочный круглый движущийся над облаками объект, который, как утверждают энтузиасты НЛО, не похож на маневры обычного самолета.

Ранее менее качественную версию этого ролика уже демонстрировал уфолог Джереми Корбелл. Теперь пользователи тематических сообществ обратили внимание, что новое видео имеет гораздо лучшее качество, чем предыдущие обнародованные материалы.

Второй ролик тоже вызвал интерес. На нем виден небольшой белый объект неопределенной формы, якобы "исчезающий" в момент фокусировки камеры. Видео обозначено как "мгновенное ускорение сирийского НЛО" и, по данным Пентагона, было снято инфракрасным сенсором на борту американского военного судна 2021 года.

Всего в новой партии обнародовано 222 файла. Среди них — документы о серии сообщений и расследований по странным объектам вблизи секретного военного объекта в Нью-Мексико в 1948–1950 годах. В материалах упоминаются 209 сообщений о наблюдениях "зеленых шаров", "дисков" и "огненных шаров" вблизи военной базы.

В то же время, Управление Пентагона по расследованию аномалий во всех средах заявляет, что убедительных доказательств внеземного происхождения этих инцидентов до сих пор нет. В Пентагоне признают, что часть случаев остается нерешенной и не имеет ясного объяснения.

На фоне публикации документов с критикой выступил китайский профессор Цзян Сюэтинь, которого в СМИ называют "китайским Нострадамусом". Он заявил, что истории об инопланетянах являются "полной чепухой" и могут использоваться для отвлечения американского общества от более серьезных проблем, в частности экономики и войны с Ираном.

В Пентагоне, в свою очередь, подчеркнули, что Трамп стремится обеспечить "максимальную прозрачность" для общественности. Новые материалы об НЛО обещают публиковать постепенно.

Ранее агентство национальной безопасности (АНБ) США передало организации "Фонд раскрытия информации" 334 страницы рассекреченных отчетов об НЛО. В документах собраны данные военных радаров, фиксировавших неизвестные объекты во всем мире во время Холодной войны.

Напомним, вице-президент США пообещал раскрыть всю правду об НЛО. Джей Ди Вэнс заявил, что «одержим» НЛО, но считает их не инопланетянами, а «демонами».

