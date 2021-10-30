В США пенсионер дважды выиграл в лотерею $2 млн и дал совет игрокам

Выигрыш американец планирует потратить на семейный отдых и ремонт дома.

Житель американского штата Мэриленд в субботу, 30 октября, получил второй лотерейный выигрыш в размере двух миллионов долларов после того, как несколько лет назад сорвал первый джекпот на такую же сумму.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что вышедший на пенсию коммунальный работник из города Солсбери купил два скретч-билета лотереи "Богаче на 2 миллиона долларов" на местной заправке Exxon.

В первом билете он обнаружил приз на 100 долларов, однако из второго узнал, что выиграл два миллиона долларов. Мужчина рассказал, что выиграл во время пандемии COVID-19, но хранил билет в сейфе, пока до истечения срока годности не осталось несколько дней.

"Я просто немного нервничал, — поделился пенсионер. — Я волновался, что у меня возникнет пожар (дома), который сожжет его, что может наступить срок действия билета, а еще у меня были небольшие сомнения, что все действительно так".

Выигрыш американец планирует потратить на семейный отдых и ремонт дома. Он также дал советы игрокам.

"Будьте реалистами и убедитесь, что играя, вы играете не только ради большого джекпота. Играйте для удовольствия, и пока вам нравится то, что вы делаете, выигрывая или проигрывая, вы уже выиграли", — указал он.

Ранее 78-летняя американка из округа Маскигон (штат Мичиган) сорвала джекпот национальной лотереи. Женщина выиграла миллион долларов.

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