В США полиция задержала пилота на борту самолета: в чем его подозревают

Международный аэропорт Сан-Франциско / © AP

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В международном аэропорту Сан-Франциско произошел резонансный арест второго пилота рейса Delta Airlines. Федеральные агенты и помощники шерифа ворвались на борт самолета Boeing 757-300 в субботу вечером, 27 июля, сразу после его приземления из Миннеаполиса, и задержали 34-летнего Рустома Бхагвагара из Флориды.

Об этом сообщило издание Mirror и CBS News.

Правоохранители задержали пилота по подозрению в хранении материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми. В операции участвовали сотрудники Службы внутренней безопасности США и офис шерифа округа Контра-Коста.

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Рейс вылетел из Миннеаполиса в тот же день, но прибыл с задержкой из-за сильного тумана. После приземления в салон зашли вооруженные правоохранители в форме с агентскими опознавательными знаками. По словам пассажирки первого класса Сары Кристиансон, группа офицеров прошла по проходу в кабину экипажа и арестовала второго пилота.

«(Офицеры — Ред.) ворвались в кабину пилота, заковали второго пилота в наручники, арестовали его, провели к проходу и вывели из самолета через дверь салона, расположенную между первым и эконом-классом. Это было страшно. Было больно смотреть. Как только мой муж забрал меня с выдачи багажа, я прыгнула в машину и заплакала. Потому что кто знает, что происходит с этим несчастным человеком? Почему это произошло? Что мы только что видели?», — отметила женщина.

После ареста правоохранители остались на борту, чтобы собрать личные вещи задержанного.

По данным властей округа Контра-Коста, Рустом Бхагвагара заключен в тюрьму по пяти пунктам обвинения в совершении сексуальных преступлений против ребенка в возрасте до 10 лет. Он содержится в следственном изоляторе Мартинеса под залог в размере 5 миллионов долларов.

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В Delta Airlines подтвердили факт ареста и заявили, что отстранили сотрудника от работы на время расследования.

Задержание сняли на видео, которое быстро стало вирусным в соцсетях.

Это уже не первый случай задержания пилота на борту. Ранее в этом году в Массачусетсе полиция арестовала 33-летнего пилота JetBlue Джереми Гудорфа — по ордеру из Северной Каролины.

Напомним, в Индии арестовали мужчину, который называл себя послом и предлагал работу в вымышленных странах.

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